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Stadyum RHG Enertürk Enerji Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 04 Mart 19:00
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Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    18'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Mame Thiam şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Gökhan Sazdağı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    16'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Attila Szalai şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    16'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miguel Crespo.

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    15'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Altay Bayındır.

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    15'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Gustavo Campanharo faul yapıyor.

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    14'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Ferdi Kadıoğlu sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    11'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımı Mame Thiam ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Mame Thiam tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    10'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Mame Thiam çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    10'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Carlos Mane ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    6'
    Asist | Fenerbahçe

    Golün asistini yapan isim Lincoln Henrique.

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    6'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Enner Valencia takımını öne geçiren golü atıyor.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Joshua King tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    5'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Joshua King, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Bilal Bayazit kurtarıyor.

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    4'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Attila Szalai ile serbest vuruş kullanacak.

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    4'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Lionel Carole faul yapıyor.

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    2'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Olivier Kemen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    1'
    Korner | Fenerbahçe

    Arda Güler ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Yukatel Kayserispor Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
3
İsabetsiz Şut
4
2
Kurtarış
2
0
Korner
1
1
Faul
3
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Yukatel Kayserispor Fenerbahçe Maç Kadroları

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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