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Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Yukatel Kayserispor takımından Mame Thiam şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Gökhan Sazdağı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Attila Szalai şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miguel Crespo.
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Altay Bayındır.
Yukatel Kayserispor takımında Gustavo Campanharo faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor.
Fenerbahçe takımından Ferdi Kadıoğlu sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor takımı Mame Thiam ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Mame Thiam tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Yukatel Kayserispor takımından Mame Thiam çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Yukatel Kayserispor, Carlos Mane ile köşe vuruşu kullanıyor.
Golün asistini yapan isim Lincoln Henrique.
GOL! Enner Valencia takımını öne geçiren golü atıyor.
Fenerbahçe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Joshua King tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Joshua King, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Bilal Bayazit kurtarıyor.
Fenerbahçe, Attila Szalai ile serbest vuruş kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımında Lionel Carole faul yapıyor.
Olivier Kemen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Arda Güler ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.