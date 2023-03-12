SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Eryaman Stadyumu Hakem Ali Şansalan Maç Saati 12 Mart 13:30
60'
İY: 1 - 0
1 0
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Ali Sowe 18'

Canlı Maç Anlatımı MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Arnaud Lusamba ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Arnaud Lusamba, Lamine Diack tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Uros Radakovic ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Uros Radakovic, Efthymios Koulouris tarafından faulle durdurulduğu için MKE Ankaragücü yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Engellenen Şut | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Taylan Antalyalı çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Milson, Arnaud Lusamba tarafından faulle durdurulduğu için MKE Ankaragücü orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Güneş geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Ali Sowe faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Taylan Antalyalı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Yusuf Özdemir faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan Akkan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Efecan Karaca önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Milson altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan Akkan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Elle Oynama | Corendon Alanyaspor

    Hakem, Ivan Cavaleiro tarafından altıpas üzerinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor. Oyuna MKE Ankaragücü takımı başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Ghayas Zahid şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Efkan Bekiroğlu oyundan çıkarken Efthymios Koulouris oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Corendon Alanyaspor

    Arnaud Lusamba tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Arnaud Lusamba faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Oyuna Girme | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Fatih Aksoy oyundan çıkarken Daniel Candeias oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hasan Ali Kaldırım.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Corendon Alanyaspor

    Ahmed Hassan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Efecan Karaca

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Ahmed Hassan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Lamine Diack önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Lamine Diack tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Milson şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Stelios Kitsiou geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Milson.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Runar Runarsson geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Umut Güneş - Milson mücadelesinde hakem, MKE Ankaragücü lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Ahmed Hassan hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Ahmed Hassan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Atakan Çankaya.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Emre Kılınç faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Sarı Kart | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Emre Kılınç hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Sol çaprazdan Ivan Cavaleiro ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Ivan Cavaleiro geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Emre Kılınç ile Yusuf Özdemir arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Emre Kılınç. Taç çizgisine yakın bir bölgede Corendon Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Ceza sahası içinde topla buluşan Lamine Diack, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | MKE Ankaragücü

    Ghayas Zahid ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Umut Güneş faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Atakan Çankaya geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ghayas Zahid ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ivan Cavaleiro, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Atakan Çankaya ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Ivan Cavaleiro ile Taylan Antalyalı arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ivan Cavaleiro. Yarı alanın ortalarından MKE Ankaragücü takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Emre Kılınç kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Fatih Aksoy faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Yusuf Özdemir sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Ali Sowe faul yapıyor. Ceza sahasının önündeki bir noktada faul yapılan oyuncu Fatih Aksoy.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımı Ivan Cavaleiro ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Ivan Cavaleiro tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fatih Aksoy.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Yusuf Özdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Engellenen Şut | Corendon Alanyaspor

    Arnaud Lusamba önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Arnaud Lusamba tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Yusuf Özdemir sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Efkan Bekiroğlu tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Rakip ceza sahası önünde Ahmed Hassan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Zouhair Feddal, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Corendon Alanyaspor adına Ivan Cavaleiro kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Efecan Karaca, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Lamine Diack tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Yusuf Özdemir ile Milson arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Yusuf Özdemir. Taç çizgisine yakın bir bölgede MKE Ankaragücü takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Bu dakikada MKE Ankaragücü takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Emre Kılınç

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Stelios Kitsiou.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | MKE Ankaragücü

    Bu dakikada MKE Ankaragücü takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Milson

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Gooolll | MKE Ankaragücü

    GOL! Ali Sowe takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Asist | MKE Ankaragücü

    Ghayas Zahid, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Bu dakikada MKE Ankaragücü takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Hasan Ali Kaldırım

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Yusuf Özdemir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Umut Güneş ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Hasan Ali Kaldırım faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Efecan Karaca.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Zouhair Feddal ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Yusuf Özdemir, Ali Sowe tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    Sağ kanatta ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Hasan Ali Kaldırım kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Lamine Diack, ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada Efecan Karaca tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Umut Güneş ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Lamine Diack – Ahmed Hassan mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Corendon Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Sarı Kart | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Milson, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ivan Cavaleiro ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Milson ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Ghayas Zahid rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Ghayas Zahid kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Efecan Karaca, Lamine Diack tarafından faulle durduruluyor. Corendon Alanyaspor, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Efecan Karaca ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Sol çaprazdan Yusuf Özdemir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Milson, orta yuvarlağa yakın bir noktada Yusuf Özdemir tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Yusuf Özdemir, sarı kart görüyor.

MKE Ankaragücü Corendon Alanyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
0 0 %
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
9
7
Kurtarış
1
0
Korner
1
0
Faul
10
15
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
2
2
Kırmızı Kart
0
0

MKE Ankaragücü Corendon Alanyaspor Maç Kadroları

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Ersun Yanal

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.