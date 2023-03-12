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MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
Corendon Alanyaspor, Arnaud Lusamba ile serbest vuruş kullanacak.
Arnaud Lusamba, Lamine Diack tarafından faule maruz kalıyor.
MKE Ankaragücü, Uros Radakovic ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Uros Radakovic, Efthymios Koulouris tarafından faulle durdurulduğu için MKE Ankaragücü yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
MKE Ankaragücü takımından Taylan Antalyalı çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Milson, Arnaud Lusamba tarafından faulle durdurulduğu için MKE Ankaragücü orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Güneş geçiyor.
MKE Ankaragücü takımında Ali Sowe faul yapıyor.
MKE Ankaragücü takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Taylan Antalyalı.
Corendon Alanyaspor takımında Yusuf Özdemir faul yapıyor.
MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan Akkan.
Efecan Karaca önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Milson altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan Akkan.
Hakem, Ivan Cavaleiro tarafından altıpas üzerinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor. Oyuna MKE Ankaragücü takımı başlayacak.
Ghayas Zahid şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Corendon Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Efkan Bekiroğlu oyundan çıkarken Efthymios Koulouris oyuna giren isim.
Arnaud Lusamba tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Corendon Alanyaspor takımında Arnaud Lusamba faul yapıyor.
Corendon Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Fatih Aksoy oyundan çıkarken Daniel Candeias oyuna giren isim.
MKE Ankaragücü takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hasan Ali Kaldırım.
Ahmed Hassan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Efecan Karaca
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Ahmed Hassan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Lamine Diack önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Lamine Diack tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Milson şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
MKE Ankaragücü takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Stelios Kitsiou geçiyor.
MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Milson.
Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Runar Runarsson geçiyor.
Umut Güneş - Milson mücadelesinde hakem, MKE Ankaragücü lehine faul kararı veriyor.
Corendon Alanyaspor takımında Ahmed Hassan hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Corendon Alanyaspor takımında Ahmed Hassan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Atakan Çankaya.
MKE Ankaragücü takımında Emre Kılınç faul yapıyor.
MKE Ankaragücü takımında Emre Kılınç hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Sol çaprazdan Ivan Cavaleiro ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Corendon Alanyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Ivan Cavaleiro geçiyor.
Emre Kılınç ile Yusuf Özdemir arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Emre Kılınç. Taç çizgisine yakın bir bölgede Corendon Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Lamine Diack, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ghayas Zahid ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımında Umut Güneş faul yapıyor.
MKE Ankaragücü takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Atakan Çankaya geçiyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ghayas Zahid ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Ivan Cavaleiro, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
MKE Ankaragücü, Atakan Çankaya ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Ivan Cavaleiro ile Taylan Antalyalı arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ivan Cavaleiro. Yarı alanın ortalarından MKE Ankaragücü takımı oyuna başlayacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Emre Kılınç kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımında Fatih Aksoy faul yapıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Yusuf Özdemir sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
MKE Ankaragücü takımında Ali Sowe faul yapıyor. Ceza sahasının önündeki bir noktada faul yapılan oyuncu Fatih Aksoy.
Corendon Alanyaspor takımı Ivan Cavaleiro ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Ivan Cavaleiro tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Corendon Alanyaspor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fatih Aksoy.
Corendon Alanyaspor takımından Yusuf Özdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Arnaud Lusamba önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Arnaud Lusamba tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Corendon Alanyaspor takımından Yusuf Özdemir sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Efkan Bekiroğlu tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Rakip ceza sahası önünde Ahmed Hassan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Zouhair Feddal, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Corendon Alanyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Corendon Alanyaspor adına Ivan Cavaleiro kullanacak.
Efecan Karaca, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Lamine Diack tarafından faule maruz kalıyor.
Yusuf Özdemir ile Milson arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Yusuf Özdemir. Taç çizgisine yakın bir bölgede MKE Ankaragücü takımı oyuna başlayacak.
Bu dakikada MKE Ankaragücü takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Emre Kılınç
MKE Ankaragücü takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Stelios Kitsiou.
Bu dakikada MKE Ankaragücü takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Milson
GOL! Ali Sowe takımını öne geçiren golü atıyor.
Ghayas Zahid, gol pasını veren isim.
Bu dakikada MKE Ankaragücü takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Hasan Ali Kaldırım
Yusuf Özdemir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Corendon Alanyaspor, Umut Güneş ile serbest vuruş kullanacak.
MKE Ankaragücü takımında Hasan Ali Kaldırım faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Efecan Karaca.
Corendon Alanyaspor, Zouhair Feddal ile serbest vuruş kullanacak.
Yusuf Özdemir, Ali Sowe tarafından faule maruz kalıyor.
Sağ kanatta ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Hasan Ali Kaldırım kullanacak.
Lamine Diack, ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada Efecan Karaca tarafından faulle durduruluyor.
Corendon Alanyaspor, Umut Güneş ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
Lamine Diack – Ahmed Hassan mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Corendon Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.
MKE Ankaragücü takımında Milson, sarı kart görüyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ivan Cavaleiro ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Milson ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü takımından Ghayas Zahid rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Ghayas Zahid kullanacak.
Efecan Karaca, Lamine Diack tarafından faulle durduruluyor. Corendon Alanyaspor, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Corendon Alanyaspor, Efecan Karaca ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Sol çaprazdan Yusuf Özdemir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Milson, orta yuvarlağa yakın bir noktada Yusuf Özdemir tarafından faule maruz kalıyor.
Corendon Alanyaspor takımında Yusuf Özdemir, sarı kart görüyor.