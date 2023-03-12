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Medipol Başakşehir - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Ceza sahası içinde topla buluşan Adnan Januzaj, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Patryk Szysz
Medipol Başakşehir takımı Danijel Aleksic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Danijel Aleksic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Salih Uçan, gol pasını veren isim.
GOL! Vincent Aboubakar takımını öne geçiren golü atıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımından Arthur Masuaku sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımından Arthur Masuaku sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beşiktaş takımından Arthur Masuaku ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımından Patryk Szysz sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Leo Duarte geçiyor.
Tayyip Talha Sanuç ile Deniz Türüç arasındaki mücadele hakem tarafından faulnedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Tayyip Talha Sanuç.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Danijel Aleksic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Adnan Januzaj kullanacak.
Beşiktaş takımında Omar Colley hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Beşiktaş takımında Arthur Masuaku faul yapıyor.
Rakip ceza sahası önünden Adnan Januzaj ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.