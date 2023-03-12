SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Mete Kalkavan Maç Saati 12 Mart 19:00
25'
0 1
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Beşiktaş
Beşiktaş
15' Vincent Aboubakar

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Adnan Januzaj, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Patryk Szysz

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımı Danijel Aleksic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Danijel Aleksic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Asist | Beşiktaş

    Salih Uçan, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Vincent Aboubakar takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Arthur Masuaku sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Beşiktaş

    Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Arthur Masuaku sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Beşiktaş

    Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Arthur Masuaku ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Patryk Szysz sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Leo Duarte geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Beşiktaş

    Tayyip Talha Sanuç ile Deniz Türüç arasındaki mücadele hakem tarafından faulnedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Tayyip Talha Sanuç.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Danijel Aleksic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Adnan Januzaj kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Omar Colley hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Arthur Masuaku faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Rakip ceza sahası önünden Adnan Januzaj ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Medipol Başakşehir Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
3
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
3
Faul
0
2
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir Beşiktaş Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.