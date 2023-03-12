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Trabzonspor - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Trabzonspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Doğucan Haspolat.
Younes Belhanda - Manolis Siopis mücadelesinde hakem, Adana Demirspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
Adana Demirspor takımından Younes Belhanda şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Enis Bardhi, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
GOL! Yusuf Yazıcı takımını öne geçiren golü atıyor.
Trabzonspor takımından Bruno Peres sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor, Yusuf Sarı ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adana Demirspor takımından Emre Akbaba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Emre Akbaba tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.