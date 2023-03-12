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Stadyum Şenol Güneş Spor Kompleksi Hakem Abdulkadir Bitigen Maç Saati 12 Mart 16:00
19'
1 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Yusuf Yazıcı 8'

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

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    14'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Doğucan Haspolat.

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    14'
    Faul | Adana Demirspor

    Younes Belhanda - Manolis Siopis mücadelesinde hakem, Adana Demirspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

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    12'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Younes Belhanda şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    11'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Enis Bardhi, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    8'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Yusuf Yazıcı takımını öne geçiren golü atıyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Bruno Peres sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    3'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Yusuf Sarı ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    3'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Emre Akbaba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    3'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    2'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Emre Akbaba tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
1
0
Korner
1
1
Faul
0
1
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Adana Demirspor Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Orhan Ak

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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