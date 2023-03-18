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Adana Demirspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sam Larsson
GOL! Cherif Ndiaye ile Adana Demirspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Yusuf Sarı tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Adana Demirspor, Semih Güler ile serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Alassane Ndao faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Kevin Rodrigues.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kevin Rodrigues geçiyor.
Kevin Rodrigues, Haji Wright tarafından faulle durduruluyor.
Ofsayt bayrağı Babajide Akintola için kalkıyor
Bünyamin Balcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.
Cherif Ndiaye, Emrecan Uzunhan tarafından faule maruz kalıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Fredy
Yusuf Sarı rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Golün asistini yapan isim Badou Ndiaye.
GOL! Emre Akbaba Adana Demirspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Sam Larsson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Sam Larsson ile köşe vuruşu kullanıyor.
Emre Akbaba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor, Emre Akbaba ile köşe vuruşu kullanıyor.
Cherif Ndiaye tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emrecan Uzunhan.
Mert Çetin – Haji Wright mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.
Haji Wright, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ertaç Özbir kurtarıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Semih Güler geçiyor.
Semih Güler, ceza sahası içinde sağ çaprazda Haji Wright tarafından faule maruz kalıyor.
Haji Wright için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Alassane Ndao tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Güray Vural ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adana Demirspor takımından Badou Ndiaye tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Yusuf Sarı ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emre Akbaba geçiyor.
Babajide Akintola, Sherel Floranus tarafından faule maruz kalıyor.
Ofsayt bayrağı Haji Wright için kalkıyor
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emrecan Uzunhan geçiyor.
Adana Demirspor takımında Mert Çetin faul yapıyor.
Adana Demirspor takımında Mert Çetin hakem Bahattin Şimşek tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Haji Wright
Sol çaprazdan Kevin Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Helton Leite ile serbest vuruş kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Veysel Sarı, altıpas üzerinde Babajide Akintola tarafından faule maruz kalıyor.
Adana Demirspor, Emre Akbaba ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Helton Leite geçiyor.
Adana Demirspor takımında Cherif Ndiaye faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Veysel Sarı.
Haji Wright şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Sam Larsson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sam Larsson ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Semih Güler şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Benjamin Stambouli.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı faul yapıyor. Fraport TAV Antalyaspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Cherif Ndiaye.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Semih Güler.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Sherel Floranus faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Babajide Akintola.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Semih Güler.
Badou Ndiaye, Bünyamin Balcı tarafından faule maruz kalıyor.
Cherif Ndiaye, Bünyamin Balcı tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.