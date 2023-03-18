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Stadyum Yeni Adana Stadyumu Hakem Maç Saati 18 Mart 16:00
İYS
İY: 2 - 0
2 0
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Emre Akbaba 33' Cherif Ndiaye 45'

Canlı Maç Anlatımı Adana Demirspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sam Larsson

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Gooolll | Adana Demirspor

    GOL! Cherif Ndiaye ile Adana Demirspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Yusuf Sarı tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Semih Güler ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Alassane Ndao faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Kevin Rodrigues.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kevin Rodrigues geçiyor.

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    42'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Kevin Rodrigues, Haji Wright tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Ofsayt bayrağı Babajide Akintola için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Bünyamin Balcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Cherif Ndiaye, Emrecan Uzunhan tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Fredy

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Yusuf Sarı rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Asist | Adana Demirspor

    Golün asistini yapan isim Badou Ndiaye.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Gooolll | Adana Demirspor

    GOL! Emre Akbaba Adana Demirspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Sam Larsson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Sam Larsson ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Emre Akbaba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Emre Akbaba ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Cherif Ndiaye tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emrecan Uzunhan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Adana Demirspor

    Mert Çetin – Haji Wright mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetli Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Haji Wright, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ertaç Özbir kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Semih Güler geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Semih Güler, ceza sahası içinde sağ çaprazda Haji Wright tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Haji Wright için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Alassane Ndao tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Güray Vural ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Badou Ndiaye tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | Adana Demirspor

    Yusuf Sarı ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emre Akbaba geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Babajide Akintola, Sherel Floranus tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Ofsayt bayrağı Haji Wright için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emrecan Uzunhan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Mert Çetin faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Sarı Kart | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Mert Çetin hakem Bahattin Şimşek tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Haji Wright

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sol çaprazdan Kevin Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Helton Leite ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Veysel Sarı, altıpas üzerinde Babajide Akintola tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Emre Akbaba ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Helton Leite geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Cherif Ndiaye faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Veysel Sarı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Haji Wright şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Sam Larsson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Sam Larsson ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Semih Güler şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Benjamin Stambouli.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı faul yapıyor. Fraport TAV Antalyaspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Cherif Ndiaye.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Semih Güler.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Sherel Floranus faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Babajide Akintola.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Semih Güler.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Badou Ndiaye, Bünyamin Balcı tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Cherif Ndiaye, Bünyamin Balcı tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Adana Demirspor Fraport TAV Antalyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Adana Demirspor Adana Demirspor
0 0 %
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
İsabetli Şut
3
1
İsabetsiz Şut
5
4
Kurtarış
1
1
Korner
3
3
Faul
4
9
Ofsayt
1
3
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Adana Demirspor Fraport TAV Antalyaspor Maç Kadroları

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

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