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Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Maç Saati 18 Mart 13:30
26'
0 0
Kasımpaşa
Kasımpaşa
HangiKredi Ümraniyespor
HangiKredi Ümraniyespor

Canlı Maç Anlatımı Kasımpaşa - HangiKredi Ümraniyespor Canlı Maç Anlatımı

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    23'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    21'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Oğuz Gürbulak geçiyor.

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    20'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Oğuz Gürbulak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Oğuz Gürbulak ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Durel Avounou şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetli Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Geraldo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Papy Djilobodji.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Mounir Chouiar, Strahil Popov tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Orkun Özdemir ile serbest vuruş kullanacak.

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    15'
    Faul | Kasımpaşa

    Mamadou Fall - Orkun Özdemir mücadelesinde hakem, HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Valentin Gheorghe şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Papy Djilobodji geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Geraldo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Valentin Gheorghe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Haris Hajradinovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Oğuz Gürbulak faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ryan Donk.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Tomislav Glumac faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Oğuz Gürbulak ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mickael Malsa faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Mamadou Fall ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Yasin Özcan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Fabiano Silva şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Ryan Donk ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Valentin Eysseric faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Ali Gholizadeh şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Yasin Özcan, Durel Avounou tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Papy Djilobodji.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Kasımpaşa HangiKredi Ümraniyespor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 0 %
HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
4
2
Kurtarış
1
0
Korner
1
1
Faul
3
6
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Kasımpaşa HangiKredi Ümraniyespor Maç Kadroları

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Selçuk İnan

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor İlk 11

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor Yedekler

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