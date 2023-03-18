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Kasımpaşa - HangiKredi Ümraniyespor Canlı Maç Anlatımı
Valentin Eysseric şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Oğuz Gürbulak geçiyor.
Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Oğuz Gürbulak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Oğuz Gürbulak ile köşe vuruşu kullanıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Durel Avounou şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Geraldo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Papy Djilobodji.
Mounir Chouiar, Strahil Popov tarafından faule maruz kalıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Orkun Özdemir ile serbest vuruş kullanacak.
Mamadou Fall - Orkun Özdemir mücadelesinde hakem, HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.
Valentin Gheorghe şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Papy Djilobodji geçiyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Geraldo faul yapıyor.
Valentin Gheorghe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Haris Hajradinovic.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Oğuz Gürbulak faul yapıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ryan Donk.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Tomislav Glumac faul yapıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Oğuz Gürbulak ile serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımında Mickael Malsa faul yapıyor.
Mamadou Fall ofsayta yakalanıyor.
Kasımpaşa takımından Yasin Özcan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kasımpaşa takımından Fabiano Silva şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Kasımpaşa, Ryan Donk ile serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımında Valentin Eysseric faul yapıyor.
Ali Gholizadeh şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yasin Özcan, Durel Avounou tarafından faulle durduruluyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Papy Djilobodji.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.