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Stadyum Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 03 Nisan 20:30
47'
İY: 0 - 1
0 1
İstanbulspor
İstanbulspor
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
28' Mbaye Diagne

Canlı Maç Anlatımı İstanbulspor - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Matteo Ricci ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    45'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Valon Ethemi geçiyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor

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    45'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Valon Ethemi, Davide Biraschi tarafından faulle durduruluyor.

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    45'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor, Muammer Sarıkaya ile serbest vuruş kullanacak.

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    44'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Matteo Ricci faul yapıyor.

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    44'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Matteo Ricci hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    44'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Burak Kapacak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    43'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ceza sahası içinde topla buluşan Fabio Borini, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    43'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Burak Kapacak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    41'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor, Florian Loshaj ile serbest vuruş kullanacak.

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    41'
    Korner | İstanbulspor

    İstanbulspor, Valon Ethemi ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Engellenen Şut | İstanbulspor

    İstanbulspor takımından Jason Lokilo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    40'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Valon Ethemi, Davide Biraschi tarafından faulle durdurulduğu için İstanbulspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Şut | İstanbulspor

    İstanbulspor takımından Emir Kaan Gültekin tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Engellenen Şut | İstanbulspor

    İstanbulspor takımından Ali Yaşar şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    İstanbulspor takımından Jason Lokilo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    33'
    İsabetli Şut | İstanbulspor

    İstanbulspor takımından Mehmet Yeşil tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | İstanbulspor

    Valon Ethemi ile İstanbulspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    30'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Ibrahim Dresevic ile serbest vuruş kullanacak.

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    30'
    Faul | İstanbulspor

    Emir Kaan Gültekin - Matteo Ricci mücadelesinde hakem, VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.

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    30'
    Sarı Kart | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Emir Kaan Gültekin hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    28'
    Asist | VavaCars Fatih Karagümrük

    Burak Kapacak, gol pasını veren isim.

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    28'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Matteo Ricci ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    28'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Mbaye Diagne takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Matteo Ricci çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Burak Kapacak şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Magomed Ozdoev tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Burak Kapacak tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Matteo Ricci geçiyor.

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    24'
    Faul | İstanbulspor

    Mahamadou Ba – Magomed Ozdoev mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.

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    19'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Bu dakikada VavaCars Fatih Karagümrük takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Fabio Borini

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    19'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Fabio Borini rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    15'
    Faul | İstanbulspor

    Andrea Bertolacci, Emir Kaan Gültekin tarafından faulle durduruluyor. VavaCars Fatih Karagümrük, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Bruno Rodrigues ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | İstanbulspor

    Valon Ethemi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Demeaco Duhaney geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Demeaco Duhaney, Fabio Borini tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Mbaye Diagne tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor, Ali Yaşar ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Florian Loshaj, Davide Biraschi tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Ofsayt | İstanbulspor

    Emir Kaan Gültekin ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor, Muammer Sarıkaya ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Fabio Borini ile Jason Lokilo arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Fabio Borini. Yarı alanın ortalarından İstanbulspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Mbaye Diagne faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına David Jensen geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | İstanbulspor

    Andrea Bertolacci, Mahamadou Ba tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Matteo Ricci geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

İstanbulspor VavaCars Fatih Karagümrük Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İstanbulspor İstanbulspor
0 0 %
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
İsabetli Şut
1
4
İsabetsiz Şut
4
5
Kurtarış
3
1
Korner
2
2
Faul
4
7
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

İstanbulspor VavaCars Fatih Karagümrük Maç Kadroları

İstanbulspor İstanbulspor İlk 11

Teknik Direktör: Fatih Tekke

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

İstanbulspor İstanbulspor Yedekler

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

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