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İstanbulspor - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Matteo Ricci ile köşe vuruşu kullanıyor.
İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Valon Ethemi geçiyor.
Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor
Valon Ethemi, Davide Biraschi tarafından faulle durduruluyor.
İstanbulspor, Muammer Sarıkaya ile serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Matteo Ricci faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Matteo Ricci hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Burak Kapacak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Fabio Borini, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Burak Kapacak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İstanbulspor, Florian Loshaj ile serbest vuruş kullanacak.
İstanbulspor, Valon Ethemi ile köşe vuruşu kullanıyor.
İstanbulspor takımından Jason Lokilo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Valon Ethemi, Davide Biraschi tarafından faulle durdurulduğu için İstanbulspor serbest vuruş kullanacak.
İstanbulspor takımından Emir Kaan Gültekin tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
İstanbulspor takımından Ali Yaşar şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İstanbulspor takımından Jason Lokilo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İstanbulspor takımından Mehmet Yeşil tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Valon Ethemi ile İstanbulspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük, Ibrahim Dresevic ile serbest vuruş kullanacak.
Emir Kaan Gültekin - Matteo Ricci mücadelesinde hakem, VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.
İstanbulspor takımında Emir Kaan Gültekin hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Burak Kapacak, gol pasını veren isim.
VavaCars Fatih Karagümrük, Matteo Ricci ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Mbaye Diagne takımını öne geçiren golü atıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Matteo Ricci çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Burak Kapacak şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Magomed Ozdoev tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Burak Kapacak tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Matteo Ricci geçiyor.
Mahamadou Ba – Magomed Ozdoev mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.
Bu dakikada VavaCars Fatih Karagümrük takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Fabio Borini
Fabio Borini rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Andrea Bertolacci, Emir Kaan Gültekin tarafından faulle durduruluyor. VavaCars Fatih Karagümrük, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük, Bruno Rodrigues ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Valon Ethemi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Demeaco Duhaney geçiyor.
Demeaco Duhaney, Fabio Borini tarafından faulle durduruluyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Mbaye Diagne tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
İstanbulspor, Ali Yaşar ile serbest vuruş kullanacak.
Florian Loshaj, Davide Biraschi tarafından faulle durduruluyor.
Emir Kaan Gültekin ofsayta yakalanıyor.
İstanbulspor, Muammer Sarıkaya ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Fabio Borini ile Jason Lokilo arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Fabio Borini. Yarı alanın ortalarından İstanbulspor takımı oyuna başlayacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Mbaye Diagne faul yapıyor.
İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına David Jensen geçiyor.
Andrea Bertolacci, Mahamadou Ba tarafından faule maruz kalıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Matteo Ricci geçiyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.