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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 02 Nisan 20:30
26'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Beşiktaş
Beşiktaş

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Arda Güler şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    25'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Arda Güler geçiyor.

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    23'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Gedson Fernandes faul yapıyor.

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    23'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Enner Valencia çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Welinton Silva altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    22'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Mert Hakan Yandaş faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Arthur Masuaku ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Amir Hadziahmetovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Willian Arao ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Vincent Aboubakar faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Arda Güler, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Mert Günok kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Onur Bulut ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Amir Hadziahmetovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    17'
    Faul | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Mert Hakan Yandaş arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Rachid Ghezzal. Taç çizgisine yakın bir bölgede Fenerbahçe takımı oyuna başlayacak.

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    16'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Fenerbahçe

    Omar Colley, Joao Pedro tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Beşiktaş

    Bright Osayi-Samuel, Amir Hadziahmetovic tarafından faulle durduruluyor. Fenerbahçe, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Fenerbahçe

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Willian Arao kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Cenk Tosun ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Salih Uçan ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Fenerbahçe

    Salih Uçan, Joao Pedro tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Altay Bayındır ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Cenk Tosun faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Attila Szalai şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Oyuna Girme | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında oyuncu değişikliği; Tayyip Talha Sanuç oyundan çıkarken Welinton Silva oyuna giren isim.

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    8'
    Elle Oynama | Fenerbahçe

    Hakem, Joao Pedro tarafından yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Arda Güler çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | Fenerbahçe

    Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Mert Hakan Yandaş sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Mert Hakan Yandaş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Onur Bulut ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Fenerbahçe

    Tayyip Talha Sanuç, Enner Valencia tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Arthur Masuaku.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Willian Arao faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Vincent Aboubakar.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Willian Arao tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sağ çaprazdan Willian Arao ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Arda Güler sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
5
1
Kurtarış
0
1
Korner
4
0
Faul
7
6
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Beşiktaş Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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