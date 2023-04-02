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Fenerbahçe - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Arda Güler şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Arda Güler geçiyor.
Beşiktaş takımında Gedson Fernandes faul yapıyor.
Fenerbahçe takımından Enner Valencia çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Welinton Silva altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımında Mert Hakan Yandaş faul yapıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Arthur Masuaku ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımında Amir Hadziahmetovic faul yapıyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe, Willian Arao ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımında Vincent Aboubakar faul yapıyor.
Arda Güler, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Mert Günok kurtarıyor.
Onur Bulut ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımından Amir Hadziahmetovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Rachid Ghezzal ile Mert Hakan Yandaş arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Rachid Ghezzal. Taç çizgisine yakın bir bölgede Fenerbahçe takımı oyuna başlayacak.
Beşiktaş takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.
Omar Colley, Joao Pedro tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
Bright Osayi-Samuel, Amir Hadziahmetovic tarafından faulle durduruluyor. Fenerbahçe, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Willian Arao kullanacak.
Beşiktaş takımından Cenk Tosun ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş, Salih Uçan ile serbest vuruş kullanacak.
Salih Uçan, Joao Pedro tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe, Altay Bayındır ile serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımında Cenk Tosun faul yapıyor.
Fenerbahçe takımından Attila Szalai şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beşiktaş takımında oyuncu değişikliği; Tayyip Talha Sanuç oyundan çıkarken Welinton Silva oyuna giren isim.
Hakem, Joao Pedro tarafından yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Fenerbahçe takımından Arda Güler çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.
Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe takımından Mert Hakan Yandaş sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mert Hakan Yandaş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş, Onur Bulut ile serbest vuruş kullanacak.
Tayyip Talha Sanuç, Enner Valencia tarafından faule maruz kalıyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Arthur Masuaku.
Fenerbahçe takımında Willian Arao faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Vincent Aboubakar.
Fenerbahçe takımından Willian Arao tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fenerbahçe, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fenerbahçe, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ çaprazdan Willian Arao ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fenerbahçe takımından Arda Güler sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.