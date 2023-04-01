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Stadyum NEF Stadyumu Hakem Ali Şansalan Maç Saati 01 Nisan 20:30
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Galatasaray
Galatasaray
Adana Demirspor
Adana Demirspor

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Milot Rashica ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    1'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Sergio Oliveira ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Abdülkerim Bardakcı tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

Galatasaray Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
1
Korner
1
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Adana Demirspor Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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