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Galatasaray - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Galatasaray takımından Milot Rashica ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray, Sergio Oliveira ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray takımından Abdülkerim Bardakcı tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.