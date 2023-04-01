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Trabzonspor - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor takımından Bruno Peres çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Carlos Mane ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımından Enis Bardhi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Trabzonspor takımından Edin Visca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımından Maxi Gomez şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor adına şanssız an Lazar Markovic tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
GOL! Enis Bardhi penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.
Lazar Markovic tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Yukatel Kayserispor takımında Bilal Bayazit faul yapıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdülkadir Ömür.
Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor.
Trabzonspor takımından Maxi Gomez çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
GOL! Abdülkadir Ömür, farkı 1'e indiren golü atıyor.
GOL! Bernard Mensah takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.
Trabzonspor takımında Marc Bartra faul yapıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile serbest vuruş kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımından Bernard Mensah şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yusuf Yazıcı çıkıyor ve yerine Enis Bardhi oyuna giriyor.
Yukatel Kayserispor takımında Bernard Mensah faul yapıyor.
Trabzonspor takımından Yusuf Yazıcı şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ile serbest vuruş kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımında Gökhan Sazdağı faul yapıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Yukatel Kayserispor takımından Carlos Mane ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor.
Eren Elmalı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marc Bartra.
Trabzonspor takımından Marc Bartra tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Abdülkadir Ömür ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bruno Peres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdülkadir Ömür geçiyor.
Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Mame Thiam şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor adına şanssız an Lazar Markovic tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Yukatel Kayserispor takımından Gökhan Sazdağı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emrah Başsan geçiyor.
Trabzonspor takımında Stefano Denswil faul yapıyor.
Eren Elmalı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Lionel Carole ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Maxi Gomez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem Erkan Özdamar yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Emrah Başsan için kaldırdı.
Sağ çaprazdan Gökhan Sazdağı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Bernard Mensah şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yukatel Kayserispor, Bernard Mensah ile serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımında Lazar Markovic faul yapıyor.
Trabzonspor takımından Edin Visca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Edin Visca.
Yukatel Kayserispor takımında Gökhan Sazdağı, sarı kart görüyor.
Yukatel Kayserispor takımında Gökhan Sazdağı faul yapıyor.
GOL! Mame Thiam takımını öne geçiren golü atıyor.
Gökhan Sazdağı, gol pasını veren isim.
Trabzonspor takımında Bruno Peres faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor, Lionel Carole ile serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımından Maxi Gomez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Edin Visca geçiyor.
Yukatel Kayserispor takımında Miguel Cardoso faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dimitrios Kolovetsios.
Trabzonspor takımında Lazar Markovic faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Emrah Başsan.
Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Bernard Mensah şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bernard Mensah.
Trabzonspor takımında Manolis Siopis faul yapıyor.
Mame Thiam şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manolis Siopis.
Yukatel Kayserispor takımında Miguel Cardoso faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımında Stefano Denswil faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Emrah Başsan.
Trabzonspor takımından Maxi Gomez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Trabzonspor takımı, Maxi Gomez ile eşitliği sağlıyor.
GOL! Emrah Başsan takımını öne geçiren golü atıyor.
Miguel Cardoso, gol pasını veren isim.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.