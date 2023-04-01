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Stadyum Şenol Güneş Spor Kompleksi Hakem Erkan Özdamar Maç Saati 01 Nisan 16:00
63'
İY: 1 - 2
3 3
Trabzonspor
Trabzonspor
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
Maxi Gomez 3' Abdülkadir Ömür 50' Enis Bardhi (P) 54'
1' Emrah Başsan 20' Mame Thiam 48' Bernard Mensah (P)

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Korner | Trabzonspor

    Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    61'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Bruno Peres çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Carlos Mane ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Enis Bardhi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Edin Visca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Maxi Gomez şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Direk | Trabzonspor

    Trabzonspor adına şanssız an Lazar Markovic tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Penaltı Golü | Trabzonspor

    GOL! Enis Bardhi penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.

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    54'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Lazar Markovic tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Bilal Bayazit faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdülkadir Ömür.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Maxi Gomez çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Abdülkadir Ömür, farkı 1'e indiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Penaltı Golü | Yukatel Kayserispor

    GOL! Bernard Mensah takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Marc Bartra faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Bernard Mensah şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yusuf Yazıcı çıkıyor ve yerine Enis Bardhi oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Bernard Mensah faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Yusuf Yazıcı şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Gökhan Sazdağı faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Carlos Mane ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Eren Elmalı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marc Bartra.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Marc Bartra tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Abdülkadir Ömür ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Bruno Peres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdülkadir Ömür geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Mame Thiam şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Direk | Trabzonspor

    Trabzonspor adına şanssız an Lazar Markovic tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Gökhan Sazdağı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emrah Başsan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Stefano Denswil faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Eren Elmalı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Lionel Carole ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Maxi Gomez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Hakem Erkan Özdamar yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Emrah Başsan için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Sağ çaprazdan Gökhan Sazdağı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Bernard Mensah şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Bernard Mensah ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Lazar Markovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Edin Visca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Edin Visca.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Sarı Kart | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Gökhan Sazdağı, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Gökhan Sazdağı faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Gooolll | Yukatel Kayserispor

    GOL! Mame Thiam takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Asist | Yukatel Kayserispor

    Gökhan Sazdağı, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Bruno Peres faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Lionel Carole ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Maxi Gomez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Edin Visca geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Miguel Cardoso faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dimitrios Kolovetsios.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Lazar Markovic faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Emrah Başsan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Bernard Mensah şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bernard Mensah.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Manolis Siopis faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Mame Thiam şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manolis Siopis.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Miguel Cardoso faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Stefano Denswil faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Emrah Başsan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Maxi Gomez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Trabzonspor takımı, Maxi Gomez ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Gooolll | Yukatel Kayserispor

    GOL! Emrah Başsan takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Asist | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Trabzonspor Yukatel Kayserispor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
İsabetli Şut
5
3
İsabetsiz Şut
9
6
Kurtarış
0
2
Korner
1
1
Faul
7
9
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Yukatel Kayserispor Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Orhan Ak

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

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