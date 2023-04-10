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Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Abdulkadir Bitigen Maç Saati 10 Nisan 20:30
29'
1 0
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Magomed Ozdoev 24'

Canlı Maç Anlatımı VavaCars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    24'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Magomed Ozdoev takımını öne geçiren golü atıyor.

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    24'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ebrima Colley tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    23'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    19'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    19'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    19'
    Elle Oynama | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Mbaye Diagne topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

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    19'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Ezgjan Alioski ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    18'
    Korner | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Willian Arao tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    17'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sağ çaprazdan Emre Mor ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    15'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Magomed Ozdoev faul yapıyor.

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    15'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Ebrima Colley çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ibrahim Dresevic geçiyor.

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    14'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Matteo Ricci ile serbest vuruş kullanacak.

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    14'
    Faul | Fenerbahçe

    Mbaye Diagne, Samet Akaydin tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Matteo Ricci geçiyor.

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    13'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında İsmail Yüksek faul yapıyor.

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    12'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Rakip ceza sahasının yayında Enner Valencia topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    8'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Matteo Ricci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Ebrima Colley ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Batuhan Şen.

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    4'
    Faul | Fenerbahçe

    Rayyan Baniya, Samet Akaydin tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Emre Mor tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Mbaye Diagne için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Ebrima Colley faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu İrfan Can Kahveci.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Attila Szalai geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
1
1
Korner
1
3
Faul
2
4
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

VavaCars Fatih Karagümrük Fenerbahçe Maç Kadroları

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jorge Jesus

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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