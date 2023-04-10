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VavaCars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
GOL! Magomed Ozdoev takımını öne geçiren golü atıyor.
Ebrima Colley tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Mbaye Diagne topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Ezgjan Alioski ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Willian Arao tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ çaprazdan Emre Mor ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Magomed Ozdoev faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Ebrima Colley çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ibrahim Dresevic geçiyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Matteo Ricci ile serbest vuruş kullanacak.
Mbaye Diagne, Samet Akaydin tarafından faule maruz kalıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Matteo Ricci geçiyor.
Fenerbahçe takımında İsmail Yüksek faul yapıyor.
Rakip ceza sahasının yayında Enner Valencia topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Matteo Ricci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Ebrima Colley ile köşe vuruşu kullanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Batuhan Şen.
Rayyan Baniya, Samet Akaydin tarafından faulle durduruluyor.
Fenerbahçe takımından Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.
Emre Mor tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Mbaye Diagne için ofsayt bayrağı kalkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Ebrima Colley faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu İrfan Can Kahveci.
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Attila Szalai geçiyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.