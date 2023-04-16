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Bitexen Giresunspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Bitexen Giresunspor, Serginho ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Clinton N'Jie, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Demir Grup Sivasspor, Samu Saiz ile köşe vuruşu kullanıyor.
Samu Saiz ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Samu Saiz ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Jorman Campuzano ile Bitexen Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Jorman Campuzano takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Brandley Kuwas.
Bitexen Giresunspor takımında oyuncu değişikliği; Alexis Perez oyundan çıkarken Brandley Kuwas oyuna giren isim.
Bu dakikada Bitexen Giresunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Alexis Perez
Bitexen Giresunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Görkem Sağlam tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.