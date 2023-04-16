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Stadyum Çotanak Spor Kompleksi Hakem Yaşar Kemal Uğurlu Maç Saati 16 Nisan 16:00
39'
1 0
Bitexen Giresunspor
Bitexen Giresunspor
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Jorman Campuzano 18'

Canlı Maç Anlatımı Bitexen Giresunspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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    36'
    Korner | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor, Serginho ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    35'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Clinton N'Jie, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    28'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Samu Saiz ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    27'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Samu Saiz ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    27'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Samu Saiz ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    18'
    Korner | Bitexen Giresunspor

    Jorman Campuzano ile Bitexen Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    18'
    Gooolll | Bitexen Giresunspor

    GOL! Jorman Campuzano takımını öne geçiren golü atıyor.

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    18'
    Asist | Bitexen Giresunspor

    Golün asistini yapan isim Brandley Kuwas.

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    16'
    Oyuna Girme | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında oyuncu değişikliği; Alexis Perez oyundan çıkarken Brandley Kuwas oyuna giren isim.

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    13'
    İsabetsiz Şut | Bitexen Giresunspor

    Bu dakikada Bitexen Giresunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Alexis Perez

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    10'
    İsabetsiz Şut | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Görkem Sağlam tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Bitexen Giresunspor Demir Grup Sivasspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor
0 0 %
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
0
2
Korner
2
3
Faul
4
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Bitexen Giresunspor Demir Grup Sivasspor Maç Kadroları

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor Yedekler

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

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