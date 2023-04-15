Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
Enner Valencia ofsayta yakalanıyor.
Sol çaprazdan Enner Valencia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic ile serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımında Miha Zajc faul yapıyor.
MKE Ankaragücü, Atakan Çankaya ile serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımında Serdar Dursun faul yapıyor.
MKE Ankaragücü takımından Ghayas Zahid ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Diego Rossi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ezgjan Alioski geçiyor.
MKE Ankaragücü takımında Stelios Kitsiou faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Diego Rossi.
Fenerbahçe, Arda Güler ile serbest vuruş kullanacak.
MKE Ankaragücü takımında Matej Hanousek faul yapıyor.
Fenerbahçe takımından Ezgjan Alioski sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında bulunan Diego Rossi için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
Fenerbahçe takımından Serdar Dursun tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fenerbahçe, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fenerbahçe takımından Samet Akaydin çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Fenerbahçe, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fenerbahçe takımından Arda Güler tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Fenerbahçe takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ezgjan Alioski.
MKE Ankaragücü takımında Kevin Malcuit faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu İsmail Yüksek.
Fenerbahçe takımından Arda Güler ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe, Miha Zajc ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Taylan Antalyalı ile Miha Zajc arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Taylan Antalyalı. Yarı alanın ortalarından Fenerbahçe takımı oyuna başlayacak.
Fenerbahçe takımında Miha Zajc faul yapıyor.
MKE Ankaragücü takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Stelios Kitsiou.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.