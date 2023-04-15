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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 15 Nisan 20:30
22'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı

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    22'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Enner Valencia ofsayta yakalanıyor.

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    20'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sol çaprazdan Enner Valencia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    20'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic ile serbest vuruş kullanacak.

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    18'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Miha Zajc faul yapıyor.

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    16'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Atakan Çankaya ile serbest vuruş kullanacak.

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    16'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Serdar Dursun faul yapıyor.

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    16'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Ghayas Zahid ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    15'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Diego Rossi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    14'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ezgjan Alioski geçiyor.

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    14'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Stelios Kitsiou faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Diego Rossi.

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    14'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Arda Güler ile serbest vuruş kullanacak.

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    14'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Matej Hanousek faul yapıyor.

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    13'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Ezgjan Alioski sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    11'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Hakem sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında bulunan Diego Rossi için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Serdar Dursun tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    9'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    9'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Samet Akaydin çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    9'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    8'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Arda Güler tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    6'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ezgjan Alioski.

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    6'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Kevin Malcuit faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu İsmail Yüksek.

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    6'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Arda Güler ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    3'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Miha Zajc ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

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    3'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Taylan Antalyalı ile Miha Zajc arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Taylan Antalyalı. Yarı alanın ortalarından Fenerbahçe takımı oyuna başlayacak.

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    2'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Miha Zajc faul yapıyor.

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    2'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Stelios Kitsiou.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Fenerbahçe MKE Ankaragücü Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
0
1
Korner
2
0
Faul
3
4
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe MKE Ankaragücü Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jorge Jesus

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

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