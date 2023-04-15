Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Adana Demirspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Adana Demirspor takımı korner kullanacak.
Adana Demirspor takımı korner kullanacak.
Adana Demirspor takımı korner kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.