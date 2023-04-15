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Stadyum Yeni Adana Stadyumu Hakem Ümit Öztürk Maç Saati 15 Nisan 16:00
13'
0 0
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Kasımpaşa
Kasımpaşa

Canlı Maç Anlatımı Adana Demirspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı korner kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı korner kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı korner kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Adana Demirspor Kasımpaşa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Adana Demirspor Adana Demirspor
0 0 %
Kasımpaşa Kasımpaşa
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
1
Korner
3
0
Faul
0
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Adana Demirspor Kasımpaşa Maç Kadroları

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

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