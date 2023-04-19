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Stadyum Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakem Yiğit Arslan Maç Saati 19 Nisan 17:00
54'
İY: 2 - 1
2 2
İstanbulspor
İstanbulspor
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Eduart Rroca 6' Mahamadou Ba 45'
43' Fernando Martins 51' Haji Wright

Canlı Maç Anlatımı İstanbulspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    54'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    54'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    54'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Alassane Ndao tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    52'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Martins.

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    52'
    Faul | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Eduart Rroca faul yapıyor.

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    51'
    Asist | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural, gol pasını veren isim.

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    51'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Fraport TAV Antalyaspor takımı, Haji Wright ile eşitliği sağlıyor.

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    50'
    Faul | İstanbulspor

    Valon Ethemi - Veysel Sarı mücadelesinde hakem, Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.

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    50'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Veysel Sarı ile serbest vuruş kullanacak.

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    49'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Jason Lokilo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Valon Ethemi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Korner | İstanbulspor

    Valon Ethemi ile İstanbulspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    48'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Erdal Rakip ile serbest vuruş kullanacak.

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    47'
    Faul | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Valon Ethemi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Erdal Rakip.

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    47'
    Sarı Kart | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Valon Ethemi hakem Yiğit Arslan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ufuk Akyol çıkıyor ve yerine Erdal Rakip oyuna giriyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Doğukan Sinik oyundan çıkarken Fredy oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 2-1 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Alassane Ndao şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | İstanbulspor

    İstanbulspor, Jason Lokilo ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Asist | İstanbulspor

    Golün asistini yapan isim Jason Lokilo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Gooolll | İstanbulspor

    GOL! Mahamadou Ba İstanbulspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile aradığı golü buldu.

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    41'
    Elle Oynama | İstanbulspor

    Hakem, Mehmet Yeşil tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    39'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetli Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Güray Vural.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Mahamadou Ba faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ufuk Akyol geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | İstanbulspor

    Ufuk Akyol, Tuncer Duhan Aksu tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Jason Lokilo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Doğukan Sinik.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Sarı Kart | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Jason Lokilo, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | İstanbulspor

    İstanbulspor takımından Jason Lokilo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tuncer Duhan Aksu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Tuncer Duhan Aksu, Alassane Ndao tarafından faulle durdurulduğu için İstanbulspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Tehlikeli Hareket | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Güray Vural ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emrecan Uzunhan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | İstanbulspor

    Emeka Eze - Emrecan Uzunhan mücadelesinde hakem, Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına David Jensen geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Güray Vural faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Haji Wright şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Sam Larsson çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Sam Larsson ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Mahamadou Ba faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Hakem Yiğit Arslan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Doğukan Sinik için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetli Şut | İstanbulspor

    Demeaco Duhaney, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Helton Leite kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Elle Oynama | İstanbulspor

    Hakem, Mahamadou Ba tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tuncer Duhan Aksu geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mahamadou Ba geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Güray Vural faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim David Jensen.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Mahamadou Ba, Sam Larsson tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Gooolll | İstanbulspor

    GOL! Eduart Rroca takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Asist | İstanbulspor

    Golün asistini yapan isim Emeka Eze.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Mahamadou Ba, Doğukan Sinik tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor, Mahamadou Ba ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

İstanbulspor Fraport TAV Antalyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İstanbulspor İstanbulspor
0 0 %
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
İsabetli Şut
3
3
İsabetsiz Şut
1
5
Kurtarış
1
1
Korner
2
2
Faul
10
7
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
2
0
Kırmızı Kart
0
0

İstanbulspor Fraport TAV Antalyaspor Maç Kadroları

İstanbulspor İstanbulspor İlk 11

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

İstanbulspor İstanbulspor Yedekler

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

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