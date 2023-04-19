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İstanbulspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile köşe vuruşu kullanıyor.
Alassane Ndao tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Martins.
İstanbulspor takımında Eduart Rroca faul yapıyor.
Güray Vural, gol pasını veren isim.
GOL! Fraport TAV Antalyaspor takımı, Haji Wright ile eşitliği sağlıyor.
Valon Ethemi - Veysel Sarı mücadelesinde hakem, Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Veysel Sarı ile serbest vuruş kullanacak.
Jason Lokilo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Valon Ethemi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Valon Ethemi ile İstanbulspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor, Erdal Rakip ile serbest vuruş kullanacak.
İstanbulspor takımında Valon Ethemi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Erdal Rakip.
İstanbulspor takımında Valon Ethemi hakem Yiğit Arslan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ufuk Akyol çıkıyor ve yerine Erdal Rakip oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Doğukan Sinik oyundan çıkarken Fredy oyuna giren isim.
Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile köşe vuruşu kullanıyor.
Maçın ilk yarısı 2-1 sonuçlanıyor
Fraport TAV Antalyaspor takımından Alassane Ndao şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İstanbulspor, Jason Lokilo ile köşe vuruşu kullanıyor.
Golün asistini yapan isim Jason Lokilo.
GOL! Mahamadou Ba İstanbulspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile serbest vuruş kullanacak.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile aradığı golü buldu.
Hakem, Mehmet Yeşil tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Güray Vural tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Güray Vural.
İstanbulspor takımında Mahamadou Ba faul yapıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ufuk Akyol geçiyor.
Ufuk Akyol, Tuncer Duhan Aksu tarafından faule maruz kalıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İstanbulspor takımında Jason Lokilo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Doğukan Sinik.
İstanbulspor takımında Jason Lokilo, sarı kart görüyor.
İstanbulspor takımından Jason Lokilo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
İstanbulspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tuncer Duhan Aksu.
Tuncer Duhan Aksu, Alassane Ndao tarafından faulle durdurulduğu için İstanbulspor serbest vuruş kullanacak.
Güray Vural tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Güray Vural ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emrecan Uzunhan geçiyor.
Emeka Eze - Emrecan Uzunhan mücadelesinde hakem, Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.
İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına David Jensen geçiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Güray Vural faul yapıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Haji Wright şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Sam Larsson çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Sam Larsson ile serbest vuruş kullanacak.
İstanbulspor takımında Mahamadou Ba faul yapıyor.
Hakem Yiğit Arslan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Doğukan Sinik için kaldırdı.
Demeaco Duhaney, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Helton Leite kurtarıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem, Mahamadou Ba tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tuncer Duhan Aksu geçiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı faul yapıyor.
İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mahamadou Ba geçiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Güray Vural faul yapıyor.
İstanbulspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim David Jensen.
Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mahamadou Ba, Sam Larsson tarafından faule maruz kalıyor.
GOL! Eduart Rroca takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Emeka Eze.
Mahamadou Ba, Doğukan Sinik tarafından faulle durduruluyor.
İstanbulspor, Mahamadou Ba ile serbest vuruş kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.