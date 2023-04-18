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Corendon Alanyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Galatasaray takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Torreira.
Lucas Torreira, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Ahmed Hassan tarafından faule maruz kalıyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Sacha Boey ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımından Dries Mertens tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Galatasaray takımında Sam Adekugbe faul yapıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Corendon Alanyaspor adına Leroy Fer kullanacak.
Corendon Alanyaspor, Fatih Aksoy ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Dries Mertens ile Efecan Karaca arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Dries Mertens. Taç çizgisine yakın bir bölgede Corendon Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.