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Stadyum Kırbıyık Holding Stadyumu Hakem Abdulkadir Bitigen Maç Saati 18 Nisan 20:30
10'
0 0
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Galatasaray
Galatasaray

Canlı Maç Anlatımı Corendon Alanyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    10'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Torreira.

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    10'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Lucas Torreira, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Ahmed Hassan tarafından faule maruz kalıyor.

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    6'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Sacha Boey ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    4'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Dries Mertens tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    3'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Sam Adekugbe faul yapıyor.

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    3'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Corendon Alanyaspor adına Leroy Fer kullanacak.

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    2'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Fatih Aksoy ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    Faul | Galatasaray

    Dries Mertens ile Efecan Karaca arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Dries Mertens. Taç çizgisine yakın bir bölgede Corendon Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.

Corendon Alanyaspor Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
1
0
Korner
0
0
Faul
1
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Corendon Alanyaspor Galatasaray Maç Kadroları

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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