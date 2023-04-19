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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Suat Arslanboğa Maç Saati 19 Nisan 20:30
45'
1 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Danijel Aleksic 30'

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    45'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Samet Akaydin.

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    45'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Patryk Szysz faul yapıyor.

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    45'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Patryk Szysz hakem Suat Arslanboğa tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    42'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lucas Biglia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    42'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Lucas Biglia ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    41'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Samet Akaydin şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    41'
    Korner | Fenerbahçe

    Arda Güler ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    40'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    40'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan İrfan Can Kahveci ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    39'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Danijel Aleksic için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    39'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.

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    35'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Muhammed Şengezer geçiyor.

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    35'
    Faul | Fenerbahçe

    Ömer Ali Şahiner, Miguel Crespo tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.

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    34'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Miguel Crespo ile serbest vuruş kullanacak.

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    34'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Miguel Crespo, Joao Figueiredo tarafından faule maruz kalıyor.

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    32'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Diego Rossi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    32'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    32'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    31'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    , rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.

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    30'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Danijel Aleksic takımını öne geçiren golü atıyor.

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    27'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Rakip ceza sahasının sol köşesinde Joao Figueiredo için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    26'
    Frikik | Fenerbahçe

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Jayden Oosterwolde kullanacak.

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    26'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Enner Valencia, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Ömer Ali Şahiner tarafından faule maruz kalıyor.

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    25'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Ferdi Kadıoğlu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    23'
    Frikik | Fenerbahçe

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Willian Arao kullanacak.

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    23'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Patryk Szysz faul yapıyor.

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    17'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Enner Valencia şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    16'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Arda Güler sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    15'
    Korner | Fenerbahçe

    Arda Güler ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Diego Rossi ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Arda Güler ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    13'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Patryk Szysz şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Patryk Szysz ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Arda Güler sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Fenerbahçe

    Arda Güler ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Enner Valencia ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Leo Duarte ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Lucas Biglia kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Samet Akaydin faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Jayden Oosterwolde sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Willian Arao.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Enner Valencia için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Medipol Başakşehir Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
1
3
Kurtarış
0
1
Korner
2
3
Faul
6
2
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir Fenerbahçe Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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