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Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Samet Akaydin.
Medipol Başakşehir takımında Patryk Szysz faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımında Patryk Szysz hakem Suat Arslanboğa tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lucas Biglia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Lucas Biglia ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Samet Akaydin şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Arda Güler ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan İrfan Can Kahveci ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Danijel Aleksic için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Muhammed Şengezer geçiyor.
Ömer Ali Şahiner, Miguel Crespo tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe, Miguel Crespo ile serbest vuruş kullanacak.
Miguel Crespo, Joao Figueiredo tarafından faule maruz kalıyor.
Fenerbahçe takımından Diego Rossi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.
GOL! Danijel Aleksic takımını öne geçiren golü atıyor.
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Joao Figueiredo için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Jayden Oosterwolde kullanacak.
Enner Valencia, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Ömer Ali Şahiner tarafından faule maruz kalıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Ferdi Kadıoğlu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Willian Arao kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Patryk Szysz faul yapıyor.
Fenerbahçe takımından Enner Valencia şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe takımından Arda Güler sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Arda Güler ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe takımından Diego Rossi ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Arda Güler ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımından Patryk Szysz şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Patryk Szysz ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fenerbahçe takımından Arda Güler sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Arda Güler ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe takımından Enner Valencia ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Leo Duarte ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Lucas Biglia kullanacak.
Fenerbahçe takımında Samet Akaydin faul yapıyor.
Fenerbahçe takımından Jayden Oosterwolde sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.
Fenerbahçe takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Willian Arao.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Enner Valencia için ofsayt bayrağı kalkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.