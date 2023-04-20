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Stadyum Eryaman Stadyumu Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 20 Nisan 17:00
21'
0 0
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Bitexen Giresunspor
Bitexen Giresunspor

Canlı Maç Anlatımı MKE Ankaragücü - Bitexen Giresunspor Canlı Maç Anlatımı

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    20'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Stelios Kitsiou şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    19'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Sol çaprazdan Matej Hanousek ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    14'
    İsabetsiz Orta | Bitexen Giresunspor

    Rakip ceza sahası önünden Serginho ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Ali Sowe şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Emre Kılınç Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    7'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında Serginho faul yapıyor.

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    7'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emre Kılınç.

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    7'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Emre Kılınç şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    6'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında Rijad Bajic faul yapıyor.

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    6'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Emre Kılınç kullanacak.

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    6'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Emre Kılınç rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Ghayas Zahid ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Ghayas Zahid ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    3'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında Rijad Bajic faul yapıyor.

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    3'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Gökhan Akkan ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

MKE Ankaragücü Bitexen Giresunspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
0 0 %
Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
3
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
0
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

MKE Ankaragücü Bitexen Giresunspor Maç Kadroları

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor Yedekler

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