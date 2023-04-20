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MKE Ankaragücü - Bitexen Giresunspor Canlı Maç Anlatımı
MKE Ankaragücü takımından Stelios Kitsiou şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sol çaprazdan Matej Hanousek ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rakip ceza sahası önünden Serginho ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ali Sowe şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
MKE Ankaragücü takımından Emre Kılınç Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bitexen Giresunspor takımında Serginho faul yapıyor.
MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emre Kılınç.
MKE Ankaragücü takımından Emre Kılınç şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bitexen Giresunspor takımında Rijad Bajic faul yapıyor.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Emre Kılınç kullanacak.
Emre Kılınç rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü, Ghayas Zahid ile köşe vuruşu kullanıyor.
MKE Ankaragücü takımından Ghayas Zahid ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bitexen Giresunspor takımında Rijad Bajic faul yapıyor.
MKE Ankaragücü, Gökhan Akkan ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.