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Bitexen Giresunspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Alper Uludağ ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Görkem Sağlam ile Bitexen Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bitexen Giresunspor takımından Görkem Sağlam ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bitexen Giresunspor takımından Görkem Sağlam ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bitexen Giresunspor, Görkem Sağlam ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bitexen Giresunspor takımından Borja Sainz tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Bitexen Giresunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jorman Campuzano geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Edgar Ie, sarı kart görüyor.
Robert Mejia, Edgar Ie tarafından faulle durduruluyor.
Golün asistini yapan isim Danijel Aleksic.
Bitexen Giresunspor takımından Brandley Kuwas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Adnan Januzaj topu ağlara gönderiyor!
Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Erkin.
Bitexen Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jorman Campuzano.
Medipol Başakşehir takımında Caner Erkin faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Serginho.
Adnan Januzaj, Hayrullah Bilazer tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.
Brandley Kuwas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Jorman Campuzano tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Bitexen Giresunspor takımından Hayrullah Bilazer ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bitexen Giresunspor, Jorman Campuzano ile serbest vuruş kullanacak.
Jorman Campuzano, Deniz Türüç tarafından faulle durduruluyor.
Bitexen Giresunspor, Onurcan Piri ile serbest vuruş kullanacak.
Hayrullah Bilazer, Patryk Szysz tarafından faulle durdurulduğu için Bitexen Giresunspor serbest vuruş kullanacak.
Bitexen Giresunspor, Görkem Sağlam ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Joao Figueiredo ile Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Görkem Sağlam ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bitexen Giresunspor takımından Borja Sainz tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Hayrullah Bilazer ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ofsayt bayrağı Rijad Bajic için kalkıyor
Medipol Başakşehir takımından Adnan Januzaj şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muhammed Şengezer.
Hakem, Serginho tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Bitexen Giresunspor takımından Rijad Bajic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas ile serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Caner Erkin faul yapıyor.
Bitexen Giresunspor takımından Serginho tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Bitexen Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hayrullah Bilazer.
Hakem, Caner Erkin tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Deniz Türüç tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
GOL! Adnan Januzaj takımını öne geçiren golü atıyor.
Joao Figueiredo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muhammed Şengezer.
Hakem, Brandley Kuwas tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Bitexen Giresunspor takımından Alper Uludağ ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir, Leo Duarte ile serbest vuruş kullanacak.
Leo Duarte, Rijad Bajic tarafından faulle durduruluyor.
Patryk Szysz için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Medipol Başakşehir takımından Patryk Szysz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bitexen Giresunspor, Jorman Campuzano ile serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Berkay Özcan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Rijad Bajic.
Bitexen Giresunspor takımında Brandley Kuwas faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımından Joao Figueiredo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Edgar Ie kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.