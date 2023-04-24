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Stadyum Çotanak Spor Kompleksi Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 24 Nisan 17:00
42'
0 3
Bitexen Giresunspor
Bitexen Giresunspor
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
16' Adnan Januzaj 25' Joao Figueiredo 35' Adnan Januzaj

Canlı Maç Anlatımı Bitexen Giresunspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | Bitexen Giresunspor

    Alper Uludağ ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Korner | Bitexen Giresunspor

    Görkem Sağlam ile Bitexen Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Görkem Sağlam ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Görkem Sağlam ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Korner | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor, Görkem Sağlam ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetli Şut | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Borja Sainz tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jorman Campuzano geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Edgar Ie, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Robert Mejia, Edgar Ie tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Asist | Medipol Başakşehir

    Golün asistini yapan isim Danijel Aleksic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Brandley Kuwas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Adnan Januzaj topu ağlara gönderiyor!

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Erkin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jorman Campuzano.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Caner Erkin faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Serginho.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Adnan Januzaj, Hayrullah Bilazer tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Bitexen Giresunspor

    Brandley Kuwas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Korner | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Engellenen Şut | Bitexen Giresunspor

    Jorman Campuzano tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Hayrullah Bilazer ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor, Jorman Campuzano ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Jorman Campuzano, Deniz Türüç tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor, Onurcan Piri ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Hayrullah Bilazer, Patryk Szysz tarafından faulle durdurulduğu için Bitexen Giresunspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor, Görkem Sağlam ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Joao Figueiredo ile Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Bitexen Giresunspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Görkem Sağlam ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetli Şut | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Borja Sainz tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Bitexen Giresunspor

    Hayrullah Bilazer ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Ofsayt | Bitexen Giresunspor

    Ofsayt bayrağı Rijad Bajic için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Adnan Januzaj şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muhammed Şengezer.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Elle Oynama | Bitexen Giresunspor

    Hakem, Serginho tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Rijad Bajic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Caner Erkin faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Serginho tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hayrullah Bilazer.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Elle Oynama | Medipol Başakşehir

    Hakem, Caner Erkin tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Adnan Januzaj takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Joao Figueiredo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muhammed Şengezer.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Elle Oynama | Bitexen Giresunspor

    Hakem, Brandley Kuwas tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Alper Uludağ ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Leo Duarte ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Leo Duarte, Rijad Bajic tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Patryk Szysz için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Patryk Szysz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor, Jorman Campuzano ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Berkay Özcan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Rijad Bajic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında Brandley Kuwas faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Joao Figueiredo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Edgar Ie kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Bitexen Giresunspor Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
2
5
İsabetsiz Şut
3
3
Kurtarış
2
2
Korner
5
0
Faul
5
7
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Bitexen Giresunspor Medipol Başakşehir Maç Kadroları

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

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