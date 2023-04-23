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Adana Demirspor - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Carlos Mane, gol pasını veren isim.
Maçın ilk yarısı 4-3 sonuçlanıyor
GOL! Yusuf Sarı Adana Demirspor takımını öne geçiren golü atıyor.
GOL! Skora 3 - 3 eşitlik geldi. Yukatel Kayserispor, Mame Thiam ile aradığı golü buldu.
Cherif Ndiaye ofsayta yakalanıyor.
Adana Demirspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Gökhan İnler tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
GOL! Younes Belhanda takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim İsmail Çokçalış.
Golün asistini yapan isim Carlos Mane.
GOL! Skora 2 - 2 eşitlik geldi. Yukatel Kayserispor, Mame Thiam ile aradığı golü buldu.
Benjamin Stambouli, gol pasını veren isim.
GOL! Cherif Ndiaye takımını öne geçiren golü atıyor.
Miguel Cardoso, gol pasını veren isim.
GOL! Yukatel Kayserispor takımı, Mame Thiam ile eşitliği sağlıyor.
Yusuf Sarı rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Henry Onyekuru topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Adana Demirspor takımı korner kullanacak.
Adana Demirspor takımı Kevin Rodrigues ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kevin Rodrigues tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Bernard Mensah şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Mame Thiam topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Miguel Cardoso, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Miguel Cardoso rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Miguel Cardoso, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Golün asistini yapan isim Kevin Rodrigues.
GOL! Cherif Ndiaye takımını öne geçiren golü atıyor.
Yusuf Sarı altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Mame Thiam tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.