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Stadyum Yeni Adana Stadyumu Hakem Direnç Tonusluoğlu Maç Saati 23 Nisan 16:00
İYS
İY: 4 - 3
4 3
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
Cherif Ndiaye 7' Cherif Ndiaye 27' Younes Belhanda 32' Yusuf Sarı 45'
24' Mame Thiam 30' Mame Thiam 45' Mame Thiam

Canlı Maç Anlatımı Adana Demirspor - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

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    45'
    Asist | Yukatel Kayserispor

    Carlos Mane, gol pasını veren isim.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 4-3 sonuçlanıyor

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    45'
    Gooolll | Adana Demirspor

    GOL! Yusuf Sarı Adana Demirspor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    45'
    Gooolll | Yukatel Kayserispor

    GOL! Skora 3 - 3 eşitlik geldi. Yukatel Kayserispor, Mame Thiam ile aradığı golü buldu.

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    44'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Cherif Ndiaye ofsayta yakalanıyor.

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    38'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Gökhan İnler tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    32'
    Gooolll | Adana Demirspor

    GOL! Younes Belhanda takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Asist | Adana Demirspor

    Golün asistini yapan isim İsmail Çokçalış.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Asist | Yukatel Kayserispor

    Golün asistini yapan isim Carlos Mane.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Gooolll | Yukatel Kayserispor

    GOL! Skora 2 - 2 eşitlik geldi. Yukatel Kayserispor, Mame Thiam ile aradığı golü buldu.

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    27'
    Asist | Adana Demirspor

    Benjamin Stambouli, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Gooolll | Adana Demirspor

    GOL! Cherif Ndiaye takımını öne geçiren golü atıyor.

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    24'
    Asist | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso, gol pasını veren isim.

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    24'
    Gooolll | Yukatel Kayserispor

    GOL! Yukatel Kayserispor takımı, Mame Thiam ile eşitliği sağlıyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Yusuf Sarı rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    20'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Rakip yarı alanın ortalarında Henry Onyekuru topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    18'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı korner kullanacak.

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    18'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı Kevin Rodrigues ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kevin Rodrigues tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    17'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Bernard Mensah şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    16'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Mame Thiam topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    15'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Miguel Cardoso, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Miguel Cardoso, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Asist | Adana Demirspor

    Golün asistini yapan isim Kevin Rodrigues.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Gooolll | Adana Demirspor

    GOL! Cherif Ndiaye takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Yusuf Sarı altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Mame Thiam tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Adana Demirspor Yukatel Kayserispor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Adana Demirspor Adana Demirspor
0 0 %
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
İsabetli Şut
4
3
İsabetsiz Şut
5
4
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
2
2
Ofsayt
2
2
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Adana Demirspor Yukatel Kayserispor Maç Kadroları

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

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