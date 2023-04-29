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arabam.com Konyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alejandro Pozuelo geçiyor.
Trezeguet - Marlos Moreno mücadelesinde hakem, arabam.com Konyaspor lehine faul kararı veriyor.
Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Umut Bozok şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Enis Bardhi, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.
Trabzonspor takımında Manolis Siopis, sarı kart görüyor.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. arabam.com Konyaspor, Alejandro Pozuelo ile aradığı golü buldu.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğurcan Yazğılı geçiyor.
Umut Bozok topa eliyle müdahale ediyor.
Umut Bozok - Andreas Bouchalakis mücadelesinde hakem, arabam.com Konyaspor lehine faul kararı veriyor.
arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile serbest vuruş kullanacak.
Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Guilherme Sitya ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
arabam.com Konyaspor takımından Mame Diouf çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Alejandro Pozuelo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Trabzonspor takımından Enis Bardhi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Anastasios Bakasetas şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Anastasios Bakasetas geçiyor.
Hakem, Andreas Bouchalakis tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Umut Bozok ofsayta yakalanıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Trezeguet.
arabam.com Konyaspor takımında Ahmet Oğuz faul yapıyor.
Trezeguet, Ahmet Oğuz tarafından faulle durduruluyor.
Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile serbest vuruş kullanacak.
Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.
Trabzonspor takımında Umut Bozok faul yapıyor.
Trabzonspor, Enis Bardhi ile serbest vuruş kullanacak.
Enis Bardhi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımından Enis Bardhi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor takımında Ahmet Oğuz faul yapıyor.
Trabzonspor takımından Enis Bardhi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Enis Bardhi ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor takımından Trezeguet şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Marlos Moreno, Doğucan Haspolat tarafından faulle durdurulduğu için arabam.com Konyaspor serbest vuruş kullanacak.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Francisco Calvo geçiyor.
Trabzonspor, Enis Bardhi ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Marek Hamsik takımını öne geçiren golü atıyor.
Trezeguet, gol pasını veren isim.
Trabzonspor takımından Trezeguet şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Manolis Siopis geçiyor.
Umut Bozok, Uğurcan Yazğılı tarafından faulle durduruluyor.
Konrad Michalak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Konrad Michalak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alejandro Pozuelo.
Trabzonspor takımında Enis Bardhi faul yapıyor. Orta yuvarlakta faul yapılan oyuncu Alejandro Pozuelo.
Eren Elmalı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Marlos Moreno tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Trabzonspor takımında Umut Bozok faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ahmet Oğuz.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ahmet Oğuz geçiyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.