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Stadyum Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Hakem Cihan Aydın Maç Saati 29 Nisan 16:00
45'
1 1
arabam.com Konyaspor
arabam.com Konyaspor
Trabzonspor
Trabzonspor
Alejandro Pozuelo 37'
12' Marek Hamsik

Canlı Maç Anlatımı arabam.com Konyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    44'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alejandro Pozuelo geçiyor.

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    44'
    Faul | Trabzonspor

    Trezeguet - Marlos Moreno mücadelesinde hakem, arabam.com Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

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    43'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    42'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Umut Bozok şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    42'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    42'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Enis Bardhi, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.

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    38'
    Sarı Kart | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Manolis Siopis, sarı kart görüyor.

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    37'
    Gooolll | arabam.com Konyaspor

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. arabam.com Konyaspor, Alejandro Pozuelo ile aradığı golü buldu.

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    36'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğurcan Yazğılı geçiyor.

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    36'
    Elle Oynama | Trabzonspor

    Umut Bozok topa eliyle müdahale ediyor.

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    36'
    Faul | Trabzonspor

    Umut Bozok - Andreas Bouchalakis mücadelesinde hakem, arabam.com Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile serbest vuruş kullanacak.

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    35'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    Guilherme Sitya ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    34'
    Engellenen Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Mame Diouf çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    34'
    İsabetli Şut | arabam.com Konyaspor

    Alejandro Pozuelo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    34'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Enis Bardhi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Anastasios Bakasetas geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Elle Oynama | arabam.com Konyaspor

    Hakem, Andreas Bouchalakis tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    27'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Umut Bozok ofsayta yakalanıyor.

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    26'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Trezeguet.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Ahmet Oğuz faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Trezeguet, Ahmet Oğuz tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Umut Bozok faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Enis Bardhi ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Enis Bardhi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Enis Bardhi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Ahmet Oğuz faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Enis Bardhi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Trabzonspor

    Enis Bardhi ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Trezeguet şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Trabzonspor

    Marlos Moreno, Doğucan Haspolat tarafından faulle durdurulduğu için arabam.com Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Francisco Calvo geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Enis Bardhi ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Marek Hamsik takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Asist | Trabzonspor

    Trezeguet, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Trezeguet şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Manolis Siopis geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Umut Bozok, Uğurcan Yazğılı tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Konrad Michalak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Konrad Michalak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alejandro Pozuelo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Enis Bardhi faul yapıyor. Orta yuvarlakta faul yapılan oyuncu Alejandro Pozuelo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Eren Elmalı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Engellenen Şut | arabam.com Konyaspor

    Marlos Moreno tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Umut Bozok faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ahmet Oğuz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ahmet Oğuz geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

arabam.com Konyaspor Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
2
2
İsabetsiz Şut
2
4
Kurtarış
1
1
Korner
1
2
Faul
5
7
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

arabam.com Konyaspor Trabzonspor Maç Kadroları

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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