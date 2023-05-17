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MKE Ankaragücü - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
MKE Ankaragücü takımından Nihad Mujakic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Doğukan Sinik çıkıyor ve yerine Alassane Ndao oyuna giriyor.
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Ghayas Zahid için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Fraport TAV Antalyaspor takımında Doğukan Sinik, sarı kart görüyor.
Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Güray Vural
Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ali Sowe altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Bertuğ Yıldırım ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Kevin Malcuit önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kevin Malcuit tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
MKE Ankaragücü takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Arda Kızıldağ tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ali Sowe altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sam Larsson ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Bertuğ Yıldırım, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Bertuğ Yıldırım için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Andrej Djokanovic ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.