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Stadyum Eryaman Stadyumu Hakem Ümit Öztürk Maç Saati 17 Mayıs 20:00
59'
İY: 0 - 0
0 0
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor

Canlı Maç Anlatımı MKE Ankaragücü - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    54'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Nihad Mujakic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    49'
    Oyuna Girme | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Doğukan Sinik çıkıyor ve yerine Alassane Ndao oyuna giriyor.

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    47'
    Ofsayt | MKE Ankaragücü

    Rakip ceza sahasının sol köşesinde Ghayas Zahid için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    44'
    Sarı Kart | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Doğukan Sinik, sarı kart görüyor.

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    29'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Güray Vural

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    28'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    24'
    Engellenen Şut | MKE Ankaragücü

    Ali Sowe altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    22'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Bertuğ Yıldırım ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    17'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Kevin Malcuit önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kevin Malcuit tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    17'
    Engellenen Şut | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Arda Kızıldağ tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    12'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Ali Sowe altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    11'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Sam Larsson ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    11'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Bertuğ Yıldırım, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    9'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Bertuğ Yıldırım için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    7'
    Korner | MKE Ankaragücü

    Andrej Djokanovic ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

MKE Ankaragücü Fraport TAV Antalyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
0 0 %
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
İsabetli Şut
0
4
İsabetsiz Şut
5
2
Kurtarış
4
0
Korner
1
2
Faul
4
8
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

MKE Ankaragücü Fraport TAV Antalyaspor Maç Kadroları

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

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