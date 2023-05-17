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Medipol Başakşehir - HangiKredi Ümraniyespor Canlı Maç Anlatımı
Hakem Burak Pakkan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Jesse Sekidika için kaldırdı.
Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Jesse Sekidika ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında oyuncu değişikliği; Antonio Mrsic oyundan çıkarken Geraldo oyuna giren isim.
HangiKredi Ümraniyespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kartal Kayra Yılmaz çıkıyor ve yerine Olarenwaju Kayode oyuna giriyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ermir Lenjani çıkıyor ve yerine Isaac Sackey oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Orkun Özdemir, sarı kart görüyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Kartal Kayra Yılmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Tomislav Glumac şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Tomislav Glumac faul yapıyor.
Ermir Lenjani ile HangiKredi Ümraniyespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir adına penaltı vuruşu için topun başına geçen Danijel Aleksic bu önemli fırsatı değerlendiremiyor.
Danijel Aleksic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Adnan Januzaj ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Adnan Januzaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
HangiKredi Ümraniyespor takımından Antonio Mrsic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ermir Lenjani ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Umut Nayir çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz ile köşe vuruşu kullanıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Kartal Kayra Yılmaz sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Umut Nayir çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Medipol Başakşehir takımından Joao Figueiredo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ermir Lenjani, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Muhammed Şengezer kurtarıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ermir Lenjani geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Ahmed Touba faul yapıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir, Muhammed Şengezer ile serbest vuruş kullanacak.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Onur Ayık faul yapıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Kartal Kayra Yılmaz sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Onur Ayık ile serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Serdar Gürler faul yapıyor.
Danijel Aleksic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Ermir Lenjani ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Ahmed Touba faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Lima geçiyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Strahil Popov faul yapıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Jesse Sekidika tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Danijel Aleksic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Antonio Mrsic ile serbest vuruş kullanacak.
Joao Figueiredo - Antonio Mrsic mücadelesinde hakem, HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.
Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Şener Özbayraklı oyundan çıkarken Ahmed Touba oyuna giren isim.
HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ermir Lenjani geçiyor.
Jesse Sekidika ofsayta yakalanıyor.
Ömer Ali Şahiner - Ermir Lenjani mücadelesinde hakem, HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.
Antonio Mrsic ofsayta yakalanıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kartal Kayra Yılmaz geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.
Medipol Başakşehir için kötü haber! Hakem Burak Pakkan kırmızı kartını gösteriyor ve Mahmut Tekdemir oyundan ihraç ediliyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ermir Lenjani.
Şener Özbayraklı - Jesse Sekidika mücadelesinde hakem, HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.
Medipol Başakşehir, Mahmut Tekdemir ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Alexandu Epureanu faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Berkay Özcan.
Berkay Özcan, Kartal Kayra Yılmaz tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.
Adnan Januzaj, gol pasını veren isim.
GOL! Danijel Aleksic Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz ile serbest vuruş kullanacak.
Kartal Kayra Yılmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Lucas Lima - Umut Nayir mücadelesinde hakem, HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.