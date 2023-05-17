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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Burak Pakkan Maç Saati 17 Mayıs 17:00
52'
İY: 1 - 0
1 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
HangiKredi Ümraniyespor
HangiKredi Ümraniyespor
Danijel Aleksic 4' 7' Mahmut Tekdemir

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - HangiKredi Ümraniyespor Canlı Maç Anlatımı

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    51'
    Ofsayt | HangiKredi Ümraniyespor

    Hakem Burak Pakkan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Jesse Sekidika için kaldırdı.

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    50'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Jesse Sekidika ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında oyuncu değişikliği; Antonio Mrsic oyundan çıkarken Geraldo oyuna giren isim.

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    46'
    Oyuna Girme | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kartal Kayra Yılmaz çıkıyor ve yerine Olarenwaju Kayode oyuna giriyor.

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    46'
    Oyuna Girme | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ermir Lenjani çıkıyor ve yerine Isaac Sackey oyuna giriyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    Sarı Kart | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Orkun Özdemir, sarı kart görüyor.

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    45'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Kartal Kayra Yılmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    45'
    İsabetsiz Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Tomislav Glumac şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    45'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Tomislav Glumac faul yapıyor.

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    45'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    Ermir Lenjani ile HangiKredi Ümraniyespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    45'
    Penaltı Kaçtı | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir adına penaltı vuruşu için topun başına geçen Danijel Aleksic bu önemli fırsatı değerlendiremiyor.

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    45'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Danijel Aleksic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    45'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Adnan Januzaj ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    45'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Adnan Januzaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

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    42'
    İsabetsiz Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Antonio Mrsic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    42'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Ermir Lenjani ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    41'
    Engellenen Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Umut Nayir çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    41'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Kartal Kayra Yılmaz sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Engellenen Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Umut Nayir çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    37'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Joao Figueiredo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    36'
    İsabetli Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Ermir Lenjani, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Muhammed Şengezer kurtarıyor.

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    36'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ermir Lenjani geçiyor.

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    35'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ahmed Touba faul yapıyor.

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    34'
    İsabetsiz Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    31'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Muhammed Şengezer ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Onur Ayık faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Kartal Kayra Yılmaz sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Onur Ayık ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Serdar Gürler faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Danijel Aleksic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Ermir Lenjani ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ahmed Touba faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    17'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Lima geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Strahil Popov faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Jesse Sekidika tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Danijel Aleksic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Antonio Mrsic ile serbest vuruş kullanacak.

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    14'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Joao Figueiredo - Antonio Mrsic mücadelesinde hakem, HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Oyuna Girme | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Şener Özbayraklı oyundan çıkarken Ahmed Touba oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ermir Lenjani geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Ofsayt | HangiKredi Ümraniyespor

    Jesse Sekidika ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Ömer Ali Şahiner - Ermir Lenjani mücadelesinde hakem, HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Ofsayt | HangiKredi Ümraniyespor

    Antonio Mrsic ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kartal Kayra Yılmaz geçiyor.

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    7'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Kırmızı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir için kötü haber! Hakem Burak Pakkan kırmızı kartını gösteriyor ve Mahmut Tekdemir oyundan ihraç ediliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ermir Lenjani.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Şener Özbayraklı - Jesse Sekidika mücadelesinde hakem, HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Mahmut Tekdemir ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Alexandu Epureanu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Berkay Özcan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Berkay Özcan, Kartal Kayra Yılmaz tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Asist | Medipol Başakşehir

    Adnan Januzaj, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Danijel Aleksic Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Kartal Kayra Yılmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima - Umut Nayir mücadelesinde hakem, HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Medipol Başakşehir HangiKredi Ümraniyespor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor
İsabetli Şut
3
1
İsabetsiz Şut
1
6
Kurtarış
1
2
Korner
1
2
Faul
8
5
Ofsayt
0
3
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
1
0

Medipol Başakşehir HangiKredi Ümraniyespor Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor İlk 11

Teknik Direktör: Mustafa Er

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor Yedekler

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