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Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Demir Grup Sivasspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Samba Camara kullanacak.
Kasımpaşa takımında Bengali Koita faul yapıyor.
Ofsayt bayrağı Jordy Caicedo için kalkıyor
Demir Grup Sivasspor takımından Samu Saiz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem Ali Şansalan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Bengali Koita için kaldırdı.
Kasımpaşa takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Mounir Chouiar tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Papy Djilobodji geçiyor.
Aytaç Kara, Jordy Caicedo tarafından faule maruz kalıyor.
Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor, Max Gradel ile köşe vuruşu kullanıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Samu Saiz şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Kasımpaşa takımından Aytaç Kara ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mortadha Ben Ouanes geçiyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Dimitrios Goutas, sarı kart görüyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Günay Güvenç geçiyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Jordy Caicedo faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Dimitrios Goutas faul yapıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mamadou Fall ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muammer Yıldırım.
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımında Mamadou Fall faul yapıyor.
Kasımpaşa, Ryan Donk ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımında Max Gradel faul yapıyor.
Kasımpaşa takımından Mounir Chouiar sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mounir Chouiar ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mamadou Fall, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Muammer Yıldırım kurtarıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Eysseric geçiyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Uğur Çiftçi faul yapıyor.
Mamadou Fall ofsayta yakalanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.