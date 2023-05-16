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Stadyum Sivas 4 Eylül Stadyumu Hakem Ali Şansalan Maç Saati 16 Mayıs 17:00
34'
0 0
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Kasımpaşa
Kasımpaşa

Canlı Maç Anlatımı Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

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    33'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Samba Camara kullanacak.

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    33'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Bengali Koita faul yapıyor.

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    32'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Ofsayt bayrağı Jordy Caicedo için kalkıyor

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    32'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Samu Saiz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    32'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    29'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Hakem Ali Şansalan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Bengali Koita için kaldırdı.

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    29'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Mounir Chouiar tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    28'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    27'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    27'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    25'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Papy Djilobodji geçiyor.

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    25'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Aytaç Kara, Jordy Caicedo tarafından faule maruz kalıyor.

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    24'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    24'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Max Gradel ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    23'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Samu Saiz şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    22'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Aytaç Kara ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    22'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mortadha Ben Ouanes geçiyor.

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    21'
    Sarı Kart | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Dimitrios Goutas, sarı kart görüyor.

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    21'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Günay Güvenç geçiyor.

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    21'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Jordy Caicedo faul yapıyor.

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    21'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Dimitrios Goutas faul yapıyor.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mamadou Fall ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    15'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muammer Yıldırım.

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    14'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    14'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mamadou Fall faul yapıyor.

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    13'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Ryan Donk ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    13'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Max Gradel faul yapıyor.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mounir Chouiar sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Kasımpaşa

    Mounir Chouiar ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mamadou Fall, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Muammer Yıldırım kurtarıyor.

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    9'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Eysseric geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Uğur Çiftçi faul yapıyor.

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    2'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Mamadou Fall ofsayta yakalanıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Demir Grup Sivasspor Kasımpaşa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
0 0 %
Kasımpaşa Kasımpaşa
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
1
0
Korner
2
1
Faul
5
2
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Demir Grup Sivasspor Kasımpaşa Maç Kadroları

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

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