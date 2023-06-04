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Galatasaray - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Enner Valencia
Fenerbahçe, Luan Peres ile serbest vuruş kullanacak.
Galatasaray takımında Victor Nelsson faul yapıyor.
Galatasaray takımında Victor Nelsson, sarı kart görüyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Kerem Aktürkoğlu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Kerem Aktürkoğlu kullanacak.
Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasının çaprazında Luan Peres tarafından faulle durduruluyor.
Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Kutlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kazımcan Karataş şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Barış Alper Yılmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Michy Batshuayi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Victor Nelsson.
Fenerbahçe takımında Enner Valencia faul yapıyor.
Enner Valencia altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Fenerbahçe takımından Ferdi Kadıoğlu sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Arda Güler ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.