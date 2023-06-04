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Stadyum NEF Stadyumu Hakem Abdulkadir Bitigen Maç Saati 04 Haziran 19:00
15'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    14'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Enner Valencia

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    14'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Luan Peres ile serbest vuruş kullanacak.

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    12'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Victor Nelsson faul yapıyor.

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    12'
    Sarı Kart | Galatasaray

    Galatasaray takımında Victor Nelsson, sarı kart görüyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Kerem Aktürkoğlu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    12'
    Frikik | Galatasaray

    Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Kerem Aktürkoğlu kullanacak.

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    11'
    Faul | Fenerbahçe

    Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasının çaprazında Luan Peres tarafından faulle durduruluyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    11'
    Korner | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Kutlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Kazımcan Karataş şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Barış Alper Yılmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    4'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Michy Batshuayi için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    4'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Victor Nelsson.

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    3'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Enner Valencia faul yapıyor.

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    2'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Enner Valencia altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Ferdi Kadıoğlu sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Korner | Fenerbahçe

    Arda Güler ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

Galatasaray Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
0
Korner
2
1
Faul
1
2
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Fenerbahçe Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör:

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör:

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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