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Stadyum Çotanak Spor Kompleksi Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 07 Haziran 20:00
55'
İY: 1 - 0
1 0
Bitexen Giresunspor
Bitexen Giresunspor
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Rijad Bajic (P) 17'

Canlı Maç Anlatımı Bitexen Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    53'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sam Larsson

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    52'
    Sarı Kart | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında Doğan Can Davas, sarı kart görüyor.

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    49'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımı korner kullanacak.

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    46'
    Oyuna Girme | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Shoya Nakajima oyundan çıkarken Bertuğ Yıldırım oyuna giren isim.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Shoya Nakajima tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    44'
    Korner | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımı korner kullanacak.

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    37'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Fernando Martins

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    35'
    Sarı Kart | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Houssam Ghacha, sarı kart görüyor.

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    34'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Amar Gerxhaliu önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Amar Gerxhaliu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    34'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımı korner kullanacak.

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    33'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımı korner kullanacak.

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    31'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Shoya Nakajima önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Shoya Nakajima tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    29'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımı korner kullanacak.

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    27'
    Korner | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımı korner kullanacak.

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    23'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Fernando Martins

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    20'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımı korner kullanacak.

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    20'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Houssam Ghacha altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    18'
    Penaltı Golü | Bitexen Giresunspor

    GOL! Rijad Bajic penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    15'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımı korner kullanacak.

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    12'
    Sarı Kart | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında Jorman Campuzano hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Bitexen Giresunspor Fraport TAV Antalyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor
0 0 %
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
İsabetli Şut
2
3
İsabetsiz Şut
0
7
Kurtarış
3
1
Korner
2
6
Faul
9
5
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Bitexen Giresunspor Fraport TAV Antalyaspor Maç Kadroları

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör:

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör:

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor Yedekler

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

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