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Bitexen Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sam Larsson
Bitexen Giresunspor takımında Doğan Can Davas, sarı kart görüyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımı korner kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Shoya Nakajima oyundan çıkarken Bertuğ Yıldırım oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Shoya Nakajima tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Bitexen Giresunspor takımı korner kullanacak.
Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Fernando Martins
Fraport TAV Antalyaspor takımında Houssam Ghacha, sarı kart görüyor.
Amar Gerxhaliu önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Amar Gerxhaliu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımı korner kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımı korner kullanacak.
Shoya Nakajima önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Shoya Nakajima tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımı korner kullanacak.
Bitexen Giresunspor takımı korner kullanacak.
Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Fernando Martins
Fraport TAV Antalyaspor takımı korner kullanacak.
Houssam Ghacha altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
GOL! Rijad Bajic penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımı korner kullanacak.
Bitexen Giresunspor takımında Jorman Campuzano hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.