SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Bahattin Şimşek Maç Saati 06 Haziran 20:00
27'
0 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Trabzonspor
Trabzonspor

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Arif Boşluk, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Edin Visca altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Joao Figueiredo, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımı Emirhan Zaman ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Emirhan Zaman tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Medipol Başakşehir Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
1
4
Kurtarış
1
2
Korner
2
0
Faul
2
1
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir Trabzonspor Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör:

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör:

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.