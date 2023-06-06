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Medipol Başakşehir - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Arif Boşluk, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.
Edin Visca altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Joao Figueiredo, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Trabzonspor takımı Emirhan Zaman ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Emirhan Zaman tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.