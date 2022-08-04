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Stadyum Kópavogsvöllur Hakem Petri Viljanen Maç Saati 04 Ağustos 21:45
37'
0 0
Breidablik
Breidablik
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir

Canlı Maç Anlatımı Breidablik - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Breidablik

    Breidablik takımında Jason Svanthorsson faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Breidablik

    Breidablik takımından Oliver Sigurjonsson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Breidablik

    Breidablik takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Oliver Sigurjonsson.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | Breidablik

    Breidablik, David Ingvarsson ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Deniz Türüç faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | Breidablik

    Danijel Aleksic, Gisli Eyjolfsson tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Dagur Thorhallsson, Lucas Biglia tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Breidablik

    Breidablik takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Anton Einarsson.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Deniz Türüç ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Breidablik

    Breidablik takımında David Ingvarsson faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mounir Chouiar, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Anton Einarsson kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Breidablik

    Breidablik, Höskuldur Gunnlaugsson ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Mounir Chouiar faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Mounir Chouiar, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Breidablik

    Breidablik takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına David Ingvarsson geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Oliver Sigurjonsson, Deniz Türüç tarafından faulle durdurulduğu için Breidablik serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Breidablik

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Dagur Thorhallsson ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Breidablik

    Breidablik takımında Oliver Sigurjonsson faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Breidablik

    Breidablik, Oliver Sigurjonsson ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Youssouf Ndayishimiye faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Isak Thorvaldsson.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Youssouf Ndayishimiye, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Mounir Chouiar sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Breidablik

    Ceza sahası içinde topla buluşan Dagur Thorhallsson, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Deniz Türüç.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Breidablik

    David Ingvarsson ile Deniz Türüç arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu David Ingvarsson. Taç çizgisine yakın bir bölgede Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Şener Özbayraklı kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Breidablik

    David Ingvarsson – Şener Özbayraklı mücadelesinde hakem, korner bayrağına yakın bir noktada Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Elle Oynama | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Stefano Okaka için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Breidablik Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Breidablik Breidablik
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
1
0
Korner
0
2
Faul
6
7
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

Breidablik Medipol Başakşehir Maç Kadroları

Breidablik Breidablik İlk 11

Teknik Direktör: Oskar Thorvaldsson

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Breidablik Breidablik Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

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