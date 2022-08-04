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Breidablik - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Breidablik takımında Jason Svanthorsson faul yapıyor.
Breidablik takımından Oliver Sigurjonsson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Breidablik takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Oliver Sigurjonsson.
Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.
Breidablik, David Ingvarsson ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Deniz Türüç faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.
Danijel Aleksic, Gisli Eyjolfsson tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.
Dagur Thorhallsson, Lucas Biglia tarafından faule maruz kalıyor.
Breidablik takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Anton Einarsson.
Medipol Başakşehir, Deniz Türüç ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Breidablik takımında David Ingvarsson faul yapıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mounir Chouiar, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Anton Einarsson kurtarıyor.
Breidablik, Höskuldur Gunnlaugsson ile serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Mounir Chouiar faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımında Mounir Chouiar, sarı kart görüyor.
Deniz Türüç ofsayta yakalanıyor.
Breidablik takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına David Ingvarsson geçiyor.
Oliver Sigurjonsson, Deniz Türüç tarafından faulle durdurulduğu için Breidablik serbest vuruş kullanacak.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Dagur Thorhallsson ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile serbest vuruş kullanacak.
Breidablik takımında Oliver Sigurjonsson faul yapıyor.
Breidablik, Oliver Sigurjonsson ile serbest vuruş kullanacak.
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Youssouf Ndayishimiye faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Isak Thorvaldsson.
Medipol Başakşehir takımında Youssouf Ndayishimiye, sarı kart görüyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımından Mounir Chouiar sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Dagur Thorhallsson, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Deniz Türüç.
David Ingvarsson ile Deniz Türüç arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu David Ingvarsson. Taç çizgisine yakın bir bölgede Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Şener Özbayraklı kullanacak.
David Ingvarsson – Şener Özbayraklı mücadelesinde hakem, korner bayrağına yakın bir noktada Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.
Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.
Stefano Okaka için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.