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Stadyum Rheinpark Hakem Manfredas Lukjancukas Maç Saati 04 Ağustos 21:00
27'
0 0
Vaduz
Vaduz
arabam.com Konyaspor
arabam.com Konyaspor

Canlı Maç Anlatımı Vaduz - arabam.com Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    26'
    Sarı Kart | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Muhammet Demir hakem Manfredas Lukjancukas tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    26'
    Faul | Vaduz

    Vaduz takımında Manuel Sutter faul yapıyor.

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    23'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.

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    23'
    Faul | Vaduz

    Vaduz takımında Gabriel Isik faul yapıyor.

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    21'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Francisco Calvo ile serbest vuruş kullanacak.

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    21'
    Faul | Vaduz

    Muhammet Demir, Gabriel Isik tarafından faulle durduruluyor.

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    20'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    Guilherme Sitya ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    20'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    19'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    14'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Amilton sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    13'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Guilherme Sitya kullanacak.

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    13'
    Faul | Vaduz

    Fabio Fehr ile Muhammet Demir arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Fabio Fehr. Taç çizgisine yakın bir bölgede arabam.com Konyaspor takımı oyuna başlayacak.

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    12'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.

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    12'
    Faul | Vaduz

    Francisco Calvo, Tunahan Çiçek tarafından faule maruz kalıyor.

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    11'
    Faul | Vaduz

    Vaduz takımında Tunahan Çiçek faul yapıyor.

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    11'
    Korner | Vaduz

    Vaduz, Kristijan Dobras ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Vaduz

    Kristijan Dobras ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Vaduz

    Fabio Fehr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | Vaduz

    Vaduz takımından Tunahan Çiçek tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Muhammet Demir geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Vaduz

    Muhammet Demir, Kristijan Dobras tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | arabam.com Konyaspor

    Amilton şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Direk | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor adına şanssız an Amilton tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Vaduz

    Vaduz, Benjamin Büchel ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Adil Demirbağ - Benjamin Büchel mücadelesinde hakem, Vaduz lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Vaduz

    Vaduz takımında Tunahan Çiçek faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Vaduz

    Vaduz, Kristijan Dobras ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Vaduz

    Vaduz takımından Kristijan Dobras ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Vaduz

    Vaduz, Kristijan Dobras ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Vaduz

    Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Vaduz adına Milan Gajic kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Adil Demirbağ faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Vaduz

    Vaduz takımından Milan Gajic sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Vaduz arabam.com Konyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Vaduz Vaduz
0 0 %
arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
0
1
Korner
3
2
Faul
8
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Vaduz arabam.com Konyaspor Maç Kadroları

Vaduz Vaduz İlk 11

Teknik Direktör: Alessandro Mangiarratti

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Vaduz Vaduz Yedekler

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor Yedekler

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