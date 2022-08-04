Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Vaduz - arabam.com Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
arabam.com Konyaspor takımında Muhammet Demir hakem Manfredas Lukjancukas tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Vaduz takımında Manuel Sutter faul yapıyor.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.
Vaduz takımında Gabriel Isik faul yapıyor.
arabam.com Konyaspor, Francisco Calvo ile serbest vuruş kullanacak.
Muhammet Demir, Gabriel Isik tarafından faulle durduruluyor.
Guilherme Sitya ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Amilton sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Guilherme Sitya kullanacak.
Fabio Fehr ile Muhammet Demir arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Fabio Fehr. Taç çizgisine yakın bir bölgede arabam.com Konyaspor takımı oyuna başlayacak.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.
Francisco Calvo, Tunahan Çiçek tarafından faule maruz kalıyor.
Vaduz takımında Tunahan Çiçek faul yapıyor.
Vaduz, Kristijan Dobras ile köşe vuruşu kullanıyor.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.
Kristijan Dobras ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fabio Fehr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Vaduz takımından Tunahan Çiçek tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Muhammet Demir geçiyor.
Muhammet Demir, Kristijan Dobras tarafından faulle durduruluyor.
Amilton şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
arabam.com Konyaspor adına şanssız an Amilton tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Vaduz, Benjamin Büchel ile serbest vuruş kullanacak.
Adil Demirbağ - Benjamin Büchel mücadelesinde hakem, Vaduz lehine faul kararı veriyor.
arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.
Vaduz takımında Tunahan Çiçek faul yapıyor.
Vaduz, Kristijan Dobras ile köşe vuruşu kullanıyor.
Vaduz takımından Kristijan Dobras ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Vaduz, Kristijan Dobras ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Vaduz adına Milan Gajic kullanacak.
arabam.com Konyaspor takımında Adil Demirbağ faul yapıyor.
Vaduz takımından Milan Gajic sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.