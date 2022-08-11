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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Tamas Bognar Maç Saati 11 Ağustos 20:45
25'
0 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Breidablik
Breidablik

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - Breidablik Canlı Maç Anlatımı

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    24'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Serdar Gürler ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    23'
    Engellenen Şut | Breidablik

    Gisli Eyjolfsson önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Gisli Eyjolfsson tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Breidablik

    Breidablik takımından Jason Svanthorsson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    20'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Şener Özbayraklı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    18'
    Frikik | Breidablik

    Breidablik, Andri Yeoman ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    18'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Stefano Okaka - Andri Yeoman mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Andri Yeoman lehine faul kararı veriyor.

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    17'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    17'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    17'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Ahmed Touba şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    16'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Berkay Özcan ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Youssouf Ndayishimiye tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    14'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    11'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    11'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Lucas Biglia şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    10'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Stefano Okaka çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    9'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Ömer Ali Şahiner ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    8'
    İsabetsiz Orta | Breidablik

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Höskuldur Gunnlaugsson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Ömer Ali Şahiner şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Breidablik

    Höskuldur Gunnlaugsson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    4'
    Ofsayt | Breidablik

    Rakip yarı alanın ortalarında Omar Sowe topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Medipol Başakşehir Breidablik Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
Breidablik Breidablik
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
8
1
Kurtarış
0
0
Korner
4
0
Faul
1
0
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir Breidablik Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Breidablik Breidablik İlk 11

Teknik Direktör: Oskar Thorvaldsson

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

Breidablik Breidablik Yedekler

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