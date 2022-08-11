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Medipol Başakşehir - Breidablik Canlı Maç Anlatımı
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Serdar Gürler ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gisli Eyjolfsson önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Gisli Eyjolfsson tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Breidablik takımından Jason Svanthorsson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Deniz Türüç, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Şener Özbayraklı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Breidablik, Andri Yeoman ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Stefano Okaka - Andri Yeoman mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Andri Yeoman lehine faul kararı veriyor.
Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Ahmed Touba şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Berkay Özcan ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Youssouf Ndayishimiye tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Lucas Biglia şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımından Stefano Okaka çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımından Ömer Ali Şahiner ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Höskuldur Gunnlaugsson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımından Ömer Ali Şahiner şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Höskuldur Gunnlaugsson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Omar Sowe topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.