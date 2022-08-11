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Stadyum Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Hakem Guillermo Cuadra Fernandez Maç Saati 11 Ağustos 20:00
56'
İY: 1 - 2
1 2
arabam.com Konyaspor
arabam.com Konyaspor
Vaduz
Vaduz
Guilherme Sitya (P) 18'
28' Cedric Gasser 31' Manuel Sutter

Canlı Maç Anlatımı arabam.com Konyaspor - Vaduz Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Ahmet Oğuz ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Yazğılı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Faul | Vaduz

    Vaduz takımında Manuel Sutter faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Konrad Michalak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Ahmet Oğuz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetli Şut | Vaduz

    Vaduz takımından Tunahan Çiçek tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Şut | Vaduz

    Vaduz takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Franklin Sasere tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Orta | Vaduz

    Vaduz takımından Dario Ulrich sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Şut | arabam.com Konyaspor

    Uğurcan Yazğılı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Konrad Michalak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Robert Muric çıkıyor ve yerine Konrad Michalak oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Cebrail Karayel çıkıyor ve yerine Ahmet Oğuz oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetli Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Faul | Vaduz

    Vaduz takımında Ryan Fosso faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    Guilherme Sitya ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Vaduz

    Vaduz takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kevin Iodice geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Fabio Fehr, Robert Muric tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetli Şut | arabam.com Konyaspor

    Muhammet Demir tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Yazğılı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | Vaduz

    Cebrail Karayel, Franklin Sasere tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Sarı Kart | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Cebrail Karayel, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Fabio Fehr, Cebrail Karayel tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Frikik | Vaduz

    Vaduz, Kevin Iodice ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Robert Muric ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | Vaduz

    Vaduz takımında Ryan Fosso faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Sarı Kart | Vaduz

    Vaduz takımında Ryan Fosso, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Vaduz

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Dario Ulrich ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetli Şut | Vaduz

    Tunahan Çiçek, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğurcan Yazğılı geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Vaduz

    Amir Hadziahmetovic, Ryan Fosso tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | Vaduz

    Vaduz, Fabio Fehr ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Ofsayt | Vaduz

    Ofsayt bayrağı Manuel Sutter için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Vaduz

    Sağ çaprazdan Dario Ulrich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Francisco Calvo geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Gooolll | Vaduz

    GOL! Manuel Sutter Vaduz takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | Vaduz

    Bruno Paz, Tunahan Çiçek tarafından faulle durdurulduğu için arabam.com Konyaspor yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Robert Muric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Asist | Vaduz

    Milan Gajic, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Gooolll | Vaduz

    GOL! Vaduz takımı, Cedric Gasser ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Vaduz

    Vaduz, Milan Gajic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Robert Muric faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Cebrail Karayel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Vaduz

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fabio Fehr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    Guilherme Sitya ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetli Şut | arabam.com Konyaspor

    Bruno Paz, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Benjamin Büchel kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Penaltı Golü | arabam.com Konyaspor

    GOL! Guilherme Sitya penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Elle Oynama | Vaduz

    Hakem, Ryan Fosso tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetli Şut | arabam.com Konyaspor

    Francisco Calvo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Vaduz

    Vaduz takımından Dario Ulrich Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Zymer Bytyqi ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Vaduz

    Cebrail Karayel, Ryan Fosso tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğurcan Yazğılı geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Engellenen Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımı Robert Muric ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Robert Muric tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ibrahim Sehic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Vaduz

    Vaduz, Kevin Iodice ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Ryan Fosso, Cebrail Karayel tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Elle Oynama | Vaduz

    Manuel Sutter ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Ofsayt | arabam.com Konyaspor

    Rakip sahanın ilk metrelerinde Zymer Bytyqi için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Vaduz

    Vaduz takımından Milan Gajic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Vaduz

    Vaduz, Milan Gajic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Cebrail Karayel faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Vaduz

    Vaduz takımından Milan Gajic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Cebrail Karayel ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Vaduz

    Robert Muric, Fabio Fehr tarafından faulle durdurulduğu için arabam.com Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | arabam.com Konyaspor

    Francisco Calvo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Vaduz

    Vaduz takımından Tunahan Çiçek ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Vaduz

    Vaduz takımından Dario Ulrich sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Şut | Vaduz

    Tunahan Çiçek şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Korner | Vaduz

    Vaduz, Tunahan Çiçek ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

arabam.com Konyaspor Vaduz Maç İstatistikleri

Topla Oynama
arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor
0 0 %
Vaduz Vaduz
İsabetli Şut
5
4
İsabetsiz Şut
4
2
Kurtarış
2
4
Korner
7
2
Faul
5
10
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

arabam.com Konyaspor Vaduz Maç Kadroları

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Vaduz Vaduz İlk 11

Teknik Direktör: Alessandro Mangiarratti

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor Yedekler

Vaduz Vaduz Yedekler

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