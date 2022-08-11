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arabam.com Konyaspor - Vaduz Canlı Maç Anlatımı
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Ahmet Oğuz ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Yazğılı.
Vaduz takımında Manuel Sutter faul yapıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Konrad Michalak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Ahmet Oğuz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Vaduz takımından Tunahan Çiçek tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Vaduz takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Franklin Sasere tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Vaduz takımından Dario Ulrich sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Amir Hadziahmetovic ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Uğurcan Yazğılı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
arabam.com Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Konrad Michalak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
arabam.com Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Robert Muric çıkıyor ve yerine Konrad Michalak oyuna giriyor.
arabam.com Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Cebrail Karayel çıkıyor ve yerine Ahmet Oğuz oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Vaduz takımında Ryan Fosso faul yapıyor.
Guilherme Sitya ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Vaduz takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kevin Iodice geçiyor.
Fabio Fehr, Robert Muric tarafından faule maruz kalıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Muhammet Demir tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Yazğılı.
Cebrail Karayel, Franklin Sasere tarafından faulle durduruluyor.
arabam.com Konyaspor takımında Cebrail Karayel, sarı kart görüyor.
Fabio Fehr, Cebrail Karayel tarafından faulle durduruluyor.
Vaduz, Kevin Iodice ile serbest vuruş kullanacak.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Robert Muric ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.
Vaduz takımında Ryan Fosso faul yapıyor.
Vaduz takımında Ryan Fosso, sarı kart görüyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Dario Ulrich ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Tunahan Çiçek, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğurcan Yazğılı geçiyor.
Amir Hadziahmetovic, Ryan Fosso tarafından faule maruz kalıyor.
Vaduz, Fabio Fehr ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ofsayt bayrağı Manuel Sutter için kalkıyor
Sağ çaprazdan Dario Ulrich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Francisco Calvo geçiyor.
GOL! Manuel Sutter Vaduz takımını öne geçiren golü atıyor.
Bruno Paz, Tunahan Çiçek tarafından faulle durdurulduğu için arabam.com Konyaspor yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Robert Muric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Milan Gajic, gol pasını veren isim.
GOL! Vaduz takımı, Cedric Gasser ile eşitliği sağlıyor.
Vaduz, Milan Gajic ile serbest vuruş kullanacak.
arabam.com Konyaspor takımında Robert Muric faul yapıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Cebrail Karayel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fabio Fehr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Guilherme Sitya ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bruno Paz, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Benjamin Büchel kurtarıyor.
GOL! Guilherme Sitya penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Amir Hadziahmetovic ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem, Ryan Fosso tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Francisco Calvo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Amir Hadziahmetovic rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Vaduz takımından Dario Ulrich Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Zymer Bytyqi ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Cebrail Karayel, Ryan Fosso tarafından faule maruz kalıyor.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğurcan Yazğılı geçiyor.
arabam.com Konyaspor takımı Robert Muric ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Robert Muric tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
arabam.com Konyaspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ibrahim Sehic geçiyor.
Vaduz, Kevin Iodice ile serbest vuruş kullanacak.
Ryan Fosso, Cebrail Karayel tarafından faule maruz kalıyor.
Manuel Sutter ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada topa eliyle müdahale ediyor.
Rakip sahanın ilk metrelerinde Zymer Bytyqi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Vaduz takımından Milan Gajic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Vaduz, Milan Gajic ile serbest vuruş kullanacak.
arabam.com Konyaspor takımında Cebrail Karayel faul yapıyor.
Vaduz takımından Milan Gajic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor, Cebrail Karayel ile serbest vuruş kullanacak.
Robert Muric, Fabio Fehr tarafından faulle durdurulduğu için arabam.com Konyaspor serbest vuruş kullanacak.
Amir Hadziahmetovic ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Francisco Calvo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Vaduz takımından Tunahan Çiçek ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Vaduz takımından Dario Ulrich sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Tunahan Çiçek şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Vaduz, Tunahan Çiçek ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.