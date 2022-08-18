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Malmö - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Malmö takımı Dennis Hadzikadunic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Dennis Hadzikadunic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Anders Christiansen şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Malmö takımından Veljko Birmancevic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Moustafa Zeidan ile Malmö takımı köşe vuruşu kullanacak.
Malmö takımından Moustafa Zeidan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Malmö takımından Joseph Ceesay çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Malmö adına Lasse Nielsen kullanacak.
Lasse Nielsen, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Leke James tarafından faulle durduruluyor.
Demir Grup Sivasspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğur Çiftçi geçiyor.
Uğur Çiftçi, Erdal Rakip tarafından faulle durdurulduğu için Demir Grup Sivasspor, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Anders Christiansen için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Max Gradel için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Max Gradel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Max Gradel.
Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Malmö takımında Erdal Rakip faul yapıyor.
Malmö takımında Erdal Rakip hakem William Collum tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
GOL! Anders Christiansen takımını öne geçiren golü atıyor.
Malmö, Anders Christiansen ile serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımında Robin Yalçın faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Robin Yalçın hakem William Collum tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Erdal Rakip, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Kerem Atakan Kesgin faul yapıyor.
Malmö takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Moustafa Zeidan geçiyor.
Moustafa Zeidan ile Malmö takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kerem Atakan Kesgin şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Erdal Rakip ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Malmö takımından Veljko Birmancevic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Golün asistini yapan isim Uğur Çiftçi.
GOL! Demir Grup Sivasspor takımı, Leke James ile eşitliği sağlıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Max Gradel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Erdoğan Yeşilyurt ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta topla buluşan Anders Christiansen, rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan kaleye şut çekiyor, kaleci Muammer Yıldırım kurtarıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Caner Osmanpaşa geçiyor.
Malmö takımında Joseph Ceesay faul yapıyor.
Moustafa Zeidan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
GOL! Moustafa Zeidan takımını öne geçiren golü atıyor.
Veljko Birmancevic, gol pasını veren isim.
Malmö takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Johan Dahlin.
Demir Grup Sivasspor takımında Leke James faul yapıyor.
Max Gradel tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Erdoğan Yeşilyurt geçiyor.
Malmö takımında Erdal Rakip faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Muammer Yıldırım geçiyor.
Malmö takımında Isaac Thelin faul yapıyor.
Malmö takımında Felix Beijmo faul yapıyor.
Malmö takımından Felix Beijmo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi ile serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Malmö takımında Veljko Birmancevic faul yapıyor.
Anders Christiansen ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Felix Beijmo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Malmö, Anders Christiansen ile köşe vuruşu kullanıyor.
Anders Christiansen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Malmö takımından Veljko Birmancevic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Malmö, Veljko Birmancevic ile serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımında Hakan Arslan faul yapıyor.
Malmö takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dennis Hadzikadunic.
Ceza sahasının çaprazında Erdal Rakip, Fredrik Ulvestad tarafından faule maruz kalıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Caner Osmanpaşa geçiyor.
Fredrik Ulvestad, Erdal Rakip tarafından faule maruz kalıyor.
Malmö takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Veljko Birmancevic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kerem Atakan Kesgin, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Johan Dahlin kurtarıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.