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Stadyum Eleda Stadion Hakem William Collum Maç Saati 18 Ağustos 20:00
İYS
İY: 2 - 1
2 1
Malmö
Malmö
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Moustafa Zeidan 18' Anders Christiansen 37'
30' Leke James

Canlı Maç Anlatımı Malmö - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Engellenen Şut | Malmö

    Malmö takımı Dennis Hadzikadunic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Dennis Hadzikadunic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    44'
    İsabetsiz Şut | Malmö

    Anders Christiansen şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    44'
    Engellenen Şut | Malmö

    Malmö takımından Veljko Birmancevic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    43'
    Korner | Malmö

    Moustafa Zeidan ile Malmö takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    43'
    İsabetsiz Orta | Malmö

    Malmö takımından Moustafa Zeidan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    42'
    Engellenen Şut | Malmö

    Malmö takımından Joseph Ceesay çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    42'
    Frikik | Malmö

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Malmö adına Lasse Nielsen kullanacak.

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    42'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Lasse Nielsen, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Leke James tarafından faulle durduruluyor.

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    41'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğur Çiftçi geçiyor.

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    41'
    Faul | Malmö

    Uğur Çiftçi, Erdal Rakip tarafından faulle durdurulduğu için Demir Grup Sivasspor, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    40'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    40'
    Ofsayt | Malmö

    Anders Christiansen için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    40'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    40'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Max Gradel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    39'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Max Gradel.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    38'
    Faul | Malmö

    Malmö takımında Erdal Rakip faul yapıyor.

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    38'
    Sarı Kart | Malmö

    Malmö takımında Erdal Rakip hakem William Collum tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    37'
    Gooolll | Malmö

    GOL! Anders Christiansen takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Malmö

    Malmö, Anders Christiansen ile serbest vuruş kullanacak.

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    36'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Robin Yalçın faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Sarı Kart | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Robin Yalçın hakem William Collum tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    34'
    İsabetsiz Şut | Malmö

    Ceza sahası içinde topla buluşan Erdal Rakip, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    33'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Kerem Atakan Kesgin faul yapıyor.

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    33'
    Frikik | Malmö

    Malmö takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Moustafa Zeidan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | Malmö

    Moustafa Zeidan ile Malmö takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Kerem Atakan Kesgin şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Malmö

    Erdal Rakip ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetli Şut | Malmö

    Malmö takımından Veljko Birmancevic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Asist | Demir Grup Sivasspor

    Golün asistini yapan isim Uğur Çiftçi.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Gooolll | Demir Grup Sivasspor

    GOL! Demir Grup Sivasspor takımı, Leke James ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Max Gradel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Erdoğan Yeşilyurt ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetli Şut | Malmö

    Sol kanatta topla buluşan Anders Christiansen, rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan kaleye şut çekiyor, kaleci Muammer Yıldırım kurtarıyor.

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    24'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Caner Osmanpaşa geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Malmö

    Malmö takımında Joseph Ceesay faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Malmö

    Moustafa Zeidan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Gooolll | Malmö

    GOL! Moustafa Zeidan takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Asist | Malmö

    Veljko Birmancevic, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Malmö

    Malmö takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Johan Dahlin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Leke James faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Erdoğan Yeşilyurt geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Malmö

    Malmö takımında Erdal Rakip faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Muammer Yıldırım geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Malmö

    Malmö takımında Isaac Thelin faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Malmö

    Malmö takımında Felix Beijmo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Malmö

    Malmö takımından Felix Beijmo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Malmö

    Malmö takımında Veljko Birmancevic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | Malmö

    Anders Christiansen ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Malmö

    Felix Beijmo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Malmö

    Malmö, Anders Christiansen ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Malmö

    Anders Christiansen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Malmö

    Malmö takımından Veljko Birmancevic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Malmö

    Malmö, Veljko Birmancevic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Hakan Arslan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Malmö

    Malmö takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dennis Hadzikadunic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Ceza sahasının çaprazında Erdal Rakip, Fredrik Ulvestad tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Caner Osmanpaşa geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Malmö

    Fredrik Ulvestad, Erdal Rakip tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Malmö

    Malmö takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Veljko Birmancevic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Kerem Atakan Kesgin, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Johan Dahlin kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Malmö Demir Grup Sivasspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Malmö Malmö
0 0 %
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
İsabetli Şut
4
2
İsabetsiz Şut
9
3
Kurtarış
1
2
Korner
3
3
Faul
8
6
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Malmö Demir Grup Sivasspor Maç Kadroları

Malmö Malmö İlk 11

Teknik Direktör: Andreas Georgson

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Malmö Malmö Yedekler

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

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