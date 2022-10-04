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Inter - Barcelona Canlı Maç Anlatımı
Raphinha ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ousmane Dembele ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahasında Joaquin Correa topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Rakip ceza sahasının yayında Joaquin Correa topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Inter takımında Nicolo Barella hakem Slavko Vincic tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Federico Dimarco altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Hakan Çalhanoğlu ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakan Çalhanoğlu ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Lautaro Martinez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.
Raphinha ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.
Inter, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde altıpas üzerinde Lautaro Martinez için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Raphinha rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Barcelona, Marcos Alonso ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.