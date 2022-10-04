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Stadyum Giuseppe Meazza Hakem Slavko Vincic Maç Saati 04 Ekim 22:00
39'
0 0
Inter
Inter
Barcelona
Barcelona

Canlı Maç Anlatımı Inter - Barcelona Canlı Maç Anlatımı

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    36'
    Korner | Barcelona

    Raphinha ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    31'
    Korner | Barcelona

    Ousmane Dembele ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    29'
    Ofsayt | Inter

    Ceza sahasında Joaquin Correa topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    24'
    Ofsayt | Inter

    Rakip ceza sahasının yayında Joaquin Correa topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    23'
    Sarı Kart | Inter

    Inter takımında Nicolo Barella hakem Slavko Vincic tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    21'
    Engellenen Şut | Inter

    Federico Dimarco altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    21'
    Korner | Inter

    Hakan Çalhanoğlu ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Inter

    Hakan Çalhanoğlu ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Inter

    Ceza sahası içinde topla buluşan Lautaro Martinez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    14'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Barcelona

    Raphinha ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    8'
    Korner | Inter

    Inter, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    8'
    Ofsayt | Inter

    Ceza sahası içinde altıpas üzerinde Lautaro Martinez için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    6'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Raphinha rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    2'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, Marcos Alonso ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Inter Barcelona Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Inter Inter
0 0 %
Barcelona Barcelona
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
1
1
Korner
3
5
Faul
2
3
Ofsayt
3
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Inter Barcelona Maç Kadroları

Inter Inter İlk 11

Teknik Direktör: Simone Inzaghi

Barcelona Barcelona İlk 11

Teknik Direktör: Xavi

Inter Inter Yedekler

Barcelona Barcelona Yedekler

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