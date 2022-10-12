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Stadyum Camp Nou Hakem Szymon Marciniak Maç Saati 12 Ekim 22:00
73'
İY: 1 - 0
1 2
Barcelona
Barcelona
Inter
Inter
Ousmane Dembele 40'
51' Nicolo Barella 63' Lautaro Martinez

Canlı Maç Anlatımı Barcelona - Inter Canlı Maç Anlatımı

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    71'
    Ofsayt | Barcelona

    Robert Lewandowski ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

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    63'
    Asist | Inter

    Golün asistini yapan isim Hakan Çalhanoğlu.

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    63'
    Gooolll | Inter

    GOL! Lautaro Martinez takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Korner | Inter

    Inter, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetsiz Şut | Inter

    Ceza sahası içinde topla buluşan Lautaro Martinez, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Korner | Inter

    Hakan Çalhanoğlu ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Engellenen Şut | Inter

    Edin Dzeko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Korner | Inter

    Hakan Çalhanoğlu ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Robert Lewandowski altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Asist | Inter

    Alessandro Bastoni, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Gooolll | Inter

    GOL! Inter takımı, Nicolo Barella ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Barcelona takımından Gavi şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

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    45'
    Korner | Inter

    Federico Dimarco ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    43'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Barcelona takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Raphinha tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Asist | Barcelona

    Golün asistini yapan isim Sergi Roberto.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Gooolll | Barcelona

    GOL! Ousmane Dembele Barcelona takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Barcelona takımı Ousmane Dembele ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ousmane Dembele tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Ceza sahası içinde topla buluşan Raphinha, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Barcelona takımı Marcos Alonso ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Marcos Alonso tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | Barcelona

    Ousmane Dembele ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Barcelona takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Raphinha tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Barcelona

    Raphinha ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Ceza sahası içinde topla buluşan Robert Lewandowski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Sergi Roberto ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | Inter

    Edin Dzeko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Barcelona

    Raphinha ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Barcelona

    Barcelona takımı korner kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Raphinha rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Ceza sahası içinde topla buluşan Robert Lewandowski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Barcelona

    Barcelona takımı korner kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Gerard Pique altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Ofsayt | Inter

    Ceza saha içinde topla buluşan Lautaro Martinez için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Inter

    Federico Dimarco ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Inter

    Lautaro Martinez altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Barcelona Inter Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Barcelona Barcelona
0 0 %
Inter Inter
İsabetli Şut
10
6
İsabetsiz Şut
12
4
Kurtarış
4
9
Korner
8
5
Faul
7
11
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

Barcelona Inter Maç Kadroları

Barcelona Barcelona İlk 11

Teknik Direktör: Xavi

Inter Inter İlk 11

Teknik Direktör: Simone Inzaghi

Barcelona Barcelona Yedekler

Inter Inter Yedekler

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