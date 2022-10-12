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Barcelona - Inter Canlı Maç Anlatımı
Robert Lewandowski ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.
Golün asistini yapan isim Hakan Çalhanoğlu.
GOL! Lautaro Martinez takımını öne geçiren golü atıyor.
Inter, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Lautaro Martinez, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hakan Çalhanoğlu ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.
Edin Dzeko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakan Çalhanoğlu ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.
Robert Lewandowski altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Alessandro Bastoni, gol pasını veren isim.
GOL! Inter takımı, Nicolo Barella ile eşitliği sağlıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Barcelona takımından Gavi şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
Federico Dimarco ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.
Barcelona takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Raphinha tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Golün asistini yapan isim Sergi Roberto.
GOL! Ousmane Dembele Barcelona takımını öne geçiren golü atıyor.
Barcelona takımı Ousmane Dembele ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ousmane Dembele tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Raphinha, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Barcelona takımı Marcos Alonso ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Marcos Alonso tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Ousmane Dembele ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.
Barcelona takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Raphinha tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.
Raphinha ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Robert Lewandowski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sergi Roberto ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Edin Dzeko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Raphinha ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.
Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.
Barcelona takımı korner kullanacak.
Raphinha rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Robert Lewandowski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.
Barcelona takımı korner kullanacak.
Gerard Pique altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ceza saha içinde topla buluşan Lautaro Martinez için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Federico Dimarco ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.
Lautaro Martinez altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.