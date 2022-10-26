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Inter - Viktoria Plzen Canlı Maç Anlatımı
Rakip ceza sahasının yayında Henrikh Mkhitaryan topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Inter, Federico Dimarco ile köşe vuruşu kullanıyor.
Federico Dimarco ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.
Federico Dimarco şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada Inter takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Francesco Acerbi
Rakip ceza sahasının yayında Denzel Dumfries için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakan Çalhanoğlu rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Viktoria Plzen, Lukas Kalvach ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bu dakikada Viktoria Plzen takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim John Mosquera
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Fortune Bassey için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Inter, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Bu dakikada Inter takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Hakan Çalhanoğlu