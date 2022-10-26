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Stadyum Giuseppe Meazza Hakem Andreas Ekberg Maç Saati 26 Ekim 19:45
30'
0 0
Inter
Inter
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen

Canlı Maç Anlatımı Inter - Viktoria Plzen Canlı Maç Anlatımı

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    29'
    Ofsayt | Inter

    Rakip ceza sahasının yayında Henrikh Mkhitaryan topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    28'
    Korner | Inter

    Inter, Federico Dimarco ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    27'
    Korner | Inter

    Federico Dimarco ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    25'
    İsabetsiz Şut | Inter

    Federico Dimarco şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Inter

    Bu dakikada Inter takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Francesco Acerbi

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    20'
    Ofsayt | Inter

    Rakip ceza sahasının yayında Denzel Dumfries için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    18'
    Engellenen Şut | Inter

    Hakan Çalhanoğlu rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    12'
    Korner | Viktoria Plzen

    Viktoria Plzen, Lukas Kalvach ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Viktoria Plzen

    Bu dakikada Viktoria Plzen takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim John Mosquera

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    8'
    Ofsayt | Viktoria Plzen

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Fortune Bassey için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    4'
    Korner | Inter

    Inter, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    Engellenen Şut | Inter

    Bu dakikada Inter takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Hakan Çalhanoğlu

Inter Viktoria Plzen Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Inter Inter
0 0 %
Viktoria Plzen Viktoria Plzen
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
4
2
Kurtarış
0
3
Korner
3
1
Faul
1
2
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Inter Viktoria Plzen Maç Kadroları

Inter Inter İlk 11

Teknik Direktör: Simone Inzaghi

Viktoria Plzen Viktoria Plzen İlk 11

Teknik Direktör: Michal Bilek

Inter Inter Yedekler

Viktoria Plzen Viktoria Plzen Yedekler

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