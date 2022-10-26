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Stadyum Camp Nou Hakem Anthony Taylor Maç Saati 26 Ekim 22:00
61'
İY: 0 - 2
0 2
Barcelona
Barcelona
Bayern Münih
Bayern Münih
10' Sadio Mane 31' Eric Choupo-Moting

Canlı Maç Anlatımı Barcelona - Bayern Münih Canlı Maç Anlatımı

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    59'
    Oyuna Girme | Barcelona

    Barcelona takımında oyuncu değişikliği; Sergio Busquets oyundan çıkarken Ferran Torres oyuna giren isim.

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    59'
    Oyuna Girme | Barcelona

    Barcelona takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pedri çıkıyor ve yerine Raphinha oyuna giriyor.

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    57'
    Ofsayt | Bayern Münih

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Marcel Sabitzer topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    53'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Ceza sahası içinde topla buluşan Sergio Busquets, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    51'
    Korner | Bayern Münih

    Bayern Münih takımı korner kullanacak.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Bayern Münih

    Bayern Münih takımında oyuncu değişikliği; Leon Goretzka oyundan çıkarken Marcel Sabitzer oyuna giren isim.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    44'
    Sarı Kart | Bayern Münih

    Bayern Münih takımında Matthijs De Ligt, sarı kart görüyor.

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    41'
    Sarı Kart | Barcelona

    Barcelona takımında Sergio Busquets hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    35'
    Sarı Kart | Bayern Münih

    Bayern Münih takımında Dayot Upamecano, sarı kart görüyor.

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    34'
    Ofsayt | Bayern Münih

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Sadio Mane

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    31'
    Asist | Bayern Münih

    Golün asistini yapan isim Serge Gnabry.

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    31'
    Gooolll | Bayern Münih

    GOL! Eric Choupo-Moting ile Bayern Münih farkı 2'ye çıkarıyor.

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    28'
    Ofsayt | Bayern Münih

    Sadio Mane ofsayta yakalanıyor.

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    24'
    Sarı Kart | Bayern Münih

    Bayern Münih takımında Leon Goretzka hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    20'
    İsabetsiz Şut | Bayern Münih

    Bayern Münih takımı Noussair Mazraoui ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Noussair Mazraoui tarafından çekilen şut auta gidiyor.

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    16'
    Sarı Kart | Bayern Münih

    Bayern Münih takımında Noussair Mazraoui hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    14'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, Ousmane Dembele ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    10'
    Asist | Bayern Münih

    Serge Gnabry, gol pasını veren isim.

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    10'
    Gooolll | Bayern Münih

    GOL! Sadio Mane Bayern Münih takımını öne geçiren golü atıyor.

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    2'
    Ofsayt | Bayern Münih

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Serge Gnabry

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Barcelona Bayern Münih Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Barcelona Barcelona
0 0 %
Bayern Münih Bayern Münih
İsabetli Şut
1
3
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
1
1
Korner
1
1
Faul
8
10
Ofsayt
0
4
Sarı Kart
1
3
Kırmızı Kart
0
0

Barcelona Bayern Münih Maç Kadroları

Barcelona Barcelona İlk 11

Teknik Direktör: Xavi

Bayern Münih Bayern Münih İlk 11

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

Barcelona Barcelona Yedekler

Bayern Münih Bayern Münih Yedekler

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