Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Barcelona - Bayern Münih Canlı Maç Anlatımı
Barcelona takımında oyuncu değişikliği; Sergio Busquets oyundan çıkarken Ferran Torres oyuna giren isim.
Barcelona takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pedri çıkıyor ve yerine Raphinha oyuna giriyor.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Marcel Sabitzer topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Sergio Busquets, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Bayern Münih takımı korner kullanacak.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Bayern Münih takımında oyuncu değişikliği; Leon Goretzka oyundan çıkarken Marcel Sabitzer oyuna giren isim.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Bayern Münih takımında Matthijs De Ligt, sarı kart görüyor.
Barcelona takımında Sergio Busquets hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Bayern Münih takımında Dayot Upamecano, sarı kart görüyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Sadio Mane
Golün asistini yapan isim Serge Gnabry.
GOL! Eric Choupo-Moting ile Bayern Münih farkı 2'ye çıkarıyor.
Sadio Mane ofsayta yakalanıyor.
Bayern Münih takımında Leon Goretzka hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Bayern Münih takımı Noussair Mazraoui ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Noussair Mazraoui tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Bayern Münih takımında Noussair Mazraoui hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Barcelona, Ousmane Dembele ile köşe vuruşu kullanıyor.
Serge Gnabry, gol pasını veren isim.
GOL! Sadio Mane Bayern Münih takımını öne geçiren golü atıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Serge Gnabry
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.