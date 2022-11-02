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Real Madrid - Celtic Canlı Maç Anlatımı
Celtic takımı korner kullanacak.
Golün asistini yapan isim Daniel Carvajal.
GOL! Marco Asensio, Real Madrid adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0
Celtic takımında Kyogo Furuhashi hakem Stephanie Frappart tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Real Madrid, Marco Asensio ile köşe vuruşu kullanıyor.
Celtic, Aaron Mooy ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kazanılan penaltıyı Josip Juranovic kaçırıyor.
Vinicius Junior altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Liel Abada rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Vinicius Junior, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
GOL! Rodrygo penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.
Celtic takımında Matthew O'Riley, sarı kart görüyor.
Rodrygo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Reo Hatate şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Real Madrid takımı Federico Valverde ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Federico Valverde tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Kyogo Furuhashi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Vinicius Junior altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
GOL! Luka Modric penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.