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Stadyum Santiago Bernabéu Hakem Stephanie Frappart Maç Saati 02 Kasım 20:45
59'
İY: 2 - 0
3 0
Real Madrid
Real Madrid
Celtic
Celtic
Luka Modric (P) 6' Rodrygo (P) 21' Marco Asensio 51'

Canlı Maç Anlatımı Real Madrid - Celtic Canlı Maç Anlatımı

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    54'
    Korner | Celtic

    Celtic takımı korner kullanacak.

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    51'
    Asist | Real Madrid

    Golün asistini yapan isim Daniel Carvajal.

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    51'
    Gooolll | Real Madrid

    GOL! Marco Asensio, Real Madrid adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0

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    47'
    Sarı Kart | Celtic

    Celtic takımında Kyogo Furuhashi hakem Stephanie Frappart tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid, Marco Asensio ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    42'
    Korner | Celtic

    Celtic, Aaron Mooy ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    35'
    Penaltı Kaçtı | Celtic

    Kazanılan penaltıyı Josip Juranovic kaçırıyor.

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    32'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Vinicius Junior altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    26'
    Engellenen Şut | Celtic

    Liel Abada rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Ceza sahası içinde topla buluşan Vinicius Junior, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    21'
    Penaltı Golü | Real Madrid

    GOL! Rodrygo penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.

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    20'
    Sarı Kart | Celtic

    Celtic takımında Matthew O'Riley, sarı kart görüyor.

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    19'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Rodrygo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    17'
    İsabetsiz Şut | Celtic

    Reo Hatate şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    16'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Real Madrid takımı Federico Valverde ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Federico Valverde tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Celtic

    Kyogo Furuhashi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    7'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Vinicius Junior altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    6'
    Penaltı Golü | Real Madrid

    GOL! Luka Modric penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Real Madrid Celtic Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Real Madrid Real Madrid
0 0 %
Celtic Celtic
İsabetli Şut
6
2
İsabetsiz Şut
6
3
Kurtarış
2
3
Korner
1
2
Faul
2
6
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

Real Madrid Celtic Maç Kadroları

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Celtic Celtic İlk 11

Teknik Direktör: Ange Postecoglou

Real Madrid Real Madrid Yedekler

Celtic Celtic Yedekler

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