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Stadyum Signal Iduna Park Hakem Francois Letexier Maç Saati 06 Eylül 19:45
46'
İY: 2 - 0
2 0
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
FC Copenhagen
FC Copenhagen
Marco Reus 35' Raphael Guerreiro 42'

Canlı Maç Anlatımı Borussia Dortmund - FC Copenhagen Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    44'
    İsabetsiz Şut | FC Copenhagen

    Ceza sahası içinde topla buluşan Lukas Lerager, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    44'
    Korner | FC Copenhagen

    FC Copenhagen, Victor Kristiansen ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    42'
    Asist | Borussia Dortmund

    Golün asistini yapan isim Giovanni Reyna.

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    42'
    Gooolll | Borussia Dortmund

    GOL! Raphael Guerreiro ile Borussia Dortmund farkı 2'ye çıkarıyor.

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    41'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Marco Reus tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    35'
    Gooolll | Borussia Dortmund

    GOL! Marco Reus Borussia Dortmund takımını öne geçiren golü atıyor.

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    35'
    Asist | Borussia Dortmund

    Golün asistini yapan isim Julian Brandt.

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    28'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Bu dakikada Borussia Dortmund takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Salih Özcan

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    27'
    Sarı Kart | FC Copenhagen

    FC Copenhagen takımında Zeca hakem Francois Letexier tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    22'
    Oyuna Girme | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Thorgan Hazard çıkıyor ve yerine Giovanni Reyna oyuna giriyor.

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    20'
    Korner | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    19'
    Korner | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    14'
    Korner | FC Copenhagen

    FC Copenhagen, Lukas Lerager ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Anthony Modeste altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    9'
    Engellenen Şut | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Julian Brandt tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    1'
    İsabetsiz Şut | FC Copenhagen

    FC Copenhagen takımından Zeca şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Borussia Dortmund FC Copenhagen Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
0 0 %
FC Copenhagen FC Copenhagen
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
5
2
Kurtarış
2
2
Korner
2
2
Faul
4
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Borussia Dortmund FC Copenhagen Maç Kadroları

Borussia Dortmund Borussia Dortmund İlk 11

Teknik Direktör: Edin Terzic

FC Copenhagen FC Copenhagen İlk 11

Teknik Direktör: Jess Thorup

Borussia Dortmund Borussia Dortmund Yedekler

FC Copenhagen FC Copenhagen Yedekler

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