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Borussia Dortmund - FC Copenhagen Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Ceza sahası içinde topla buluşan Lukas Lerager, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
FC Copenhagen, Victor Kristiansen ile köşe vuruşu kullanıyor.
Golün asistini yapan isim Giovanni Reyna.
GOL! Raphael Guerreiro ile Borussia Dortmund farkı 2'ye çıkarıyor.
Borussia Dortmund takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Marco Reus tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
GOL! Marco Reus Borussia Dortmund takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Julian Brandt.
Bu dakikada Borussia Dortmund takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Salih Özcan
FC Copenhagen takımında Zeca hakem Francois Letexier tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Borussia Dortmund takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Thorgan Hazard çıkıyor ve yerine Giovanni Reyna oyuna giriyor.
Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.
FC Copenhagen, Lukas Lerager ile köşe vuruşu kullanıyor.
Anthony Modeste altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Borussia Dortmund takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Julian Brandt tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
FC Copenhagen takımından Zeca şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.