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Stadyum Parc des Princes Hakem Michael Oliver Maç Saati 11 Ekim 22:00
İYS
İY: 1 - 0
1 0
Paris St Germain
Paris St Germain
Benfica
Benfica
Kylian Mbappe (P) 39'

Canlı Maç Anlatımı Paris St Germain - Benfica Canlı Maç Anlatımı

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    45'
    Sarı Kart | Benfica

    Benfica takımında Florentino Luis hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

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    43'
    Sarı Kart | Benfica

    Benfica takımında Joao Mario, sarı kart görüyor.

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    39'
    Penaltı Golü | Paris St Germain

    GOL! Kylian Mbappe penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    37'
    Korner | Paris St Germain

    Paris St Germain, Pablo Sarabia ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    37'
    Ofsayt | Paris St Germain

    Danilo Pereira ofsayta yakalanıyor.

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    29'
    Sarı Kart | Paris St Germain

    Paris St Germain takımında Pablo Sarabia, sarı kart görüyor.

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    24'
    Ofsayt | Paris St Germain

    Sol kanatta rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada Kylian Mbappe için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    23'
    Engellenen Şut | Paris St Germain

    Bu dakikada Paris St Germain takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Neymar

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    21'
    Sarı Kart | Benfica

    Benfica takımında Nicolas Otamendi, sarı kart görüyor.

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    19'
    Ofsayt | Benfica

    Ofsayt bayrağı Joao Mario için kalkıyor

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    17'
    İsabetsiz Şut | Benfica

    Benfica takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Rafa Silva tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    8'
    Korner | Paris St Germain

    Paris St Germain, Pablo Sarabia ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    3'
    Ofsayt | Benfica

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Rafa Silva

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Paris St Germain Benfica Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Paris St Germain Paris St Germain
0 0 %
Benfica Benfica
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
2
Korner
2
0
Faul
2
10
Ofsayt
2
2
Sarı Kart
1
3
Kırmızı Kart
0
0

Paris St Germain Benfica Maç Kadroları

Paris St Germain Paris St Germain İlk 11

Teknik Direktör: Christophe Galtier

Benfica Benfica İlk 11

Teknik Direktör: Roger Schmidt

Paris St Germain Paris St Germain Yedekler

Benfica Benfica Yedekler

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