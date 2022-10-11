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Paris St Germain - Benfica Canlı Maç Anlatımı
Benfica takımında Florentino Luis hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
Benfica takımında Joao Mario, sarı kart görüyor.
GOL! Kylian Mbappe penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Paris St Germain, Pablo Sarabia ile köşe vuruşu kullanıyor.
Danilo Pereira ofsayta yakalanıyor.
Paris St Germain takımında Pablo Sarabia, sarı kart görüyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada Kylian Mbappe için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Bu dakikada Paris St Germain takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Neymar
Benfica takımında Nicolas Otamendi, sarı kart görüyor.
Ofsayt bayrağı Joao Mario için kalkıyor
Benfica takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Rafa Silva tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Paris St Germain, Pablo Sarabia ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Rafa Silva
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.