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Juventus - Paris St Germain Canlı Maç Anlatımı
Ceza sahası içinde topla buluşan Fabio Miretti, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Paris St Germain takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Kylian Mbappe tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Juan Cuadrado ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Juventus takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Juan Cuadrado tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Paris St Germain takımında oyuncu değişikliği; Fabian Ruiz oyundan çıkarken Renato Sanches oyuna giren isim.
Juventus takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Manuel Locatelli tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Juventus takımında Federico Gatti, sarı kart görüyor.
GOL! Kylian Mbappe takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Lionel Messi.
Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Arkadiusz Milik ofsayta yakalanıyor.
Manuel Locatelli, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Arkadiusz Milik, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.