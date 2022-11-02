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Stadyum Allianz Stadyumu Hakem Carlos Del Cerro Grande Maç Saati 02 Kasım 23:00
33'
0 1
Juventus
Juventus
Paris St Germain
Paris St Germain
13' Kylian Mbappe

Canlı Maç Anlatımı Juventus - Paris St Germain Canlı Maç Anlatımı

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    32'
    İsabetsiz Şut | Juventus

    Ceza sahası içinde topla buluşan Fabio Miretti, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    30'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Paris St Germain takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Kylian Mbappe tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    24'
    Engellenen Şut | Juventus

    Juan Cuadrado ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Juventus

    Juventus takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Juan Cuadrado tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    21'
    Oyuna Girme | Paris St Germain

    Paris St Germain takımında oyuncu değişikliği; Fabian Ruiz oyundan çıkarken Renato Sanches oyuna giren isim.

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    17'
    İsabetsiz Şut | Juventus

    Juventus takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Manuel Locatelli tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    15'
    Sarı Kart | Juventus

    Juventus takımında Federico Gatti, sarı kart görüyor.

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    13'
    Gooolll | Paris St Germain

    GOL! Kylian Mbappe takımını öne geçiren golü atıyor.

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    13'
    Asist | Paris St Germain

    Golün asistini yapan isim Lionel Messi.

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    12'
    Ofsayt | Juventus

    Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Arkadiusz Milik ofsayta yakalanıyor.

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    8'
    İsabetsiz Şut | Juventus

    Manuel Locatelli, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    4'
    Engellenen Şut | Juventus

    Ceza sahası içinde topla buluşan Arkadiusz Milik, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Juventus Paris St Germain Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Juventus Juventus
0 0 %
Paris St Germain Paris St Germain
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
6
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
3
2
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Juventus Paris St Germain Maç Kadroları

Juventus Juventus İlk 11

Teknik Direktör: Massimiliano Allegri

Paris St Germain Paris St Germain İlk 11

Teknik Direktör: Christophe Galtier

Juventus Juventus Yedekler

Paris St Germain Paris St Germain Yedekler

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