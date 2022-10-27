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Kızıl Yıldız - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Trabzonspor, Marc Bartra ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Enis Bardhi, Aleksandar Katai tarafından faulle durduruluyor. Trabzonspor, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Kızıl Yıldız takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Milan Rodic.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Jens Larsen – Stefan Mitrovic mücadelesinde hakem Joao Pinheiro, Kızıl Yıldız lehine faul kararı veriyor.
Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Umut Bozok, orta saha çizgisine yakın bir noktada Nemanja Milunovic tarafından faule maruz kalıyor.
Kızıl Yıldız takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Guelor Kanga geçiyor.
Marc Bartra – Aleksandar Pesic mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Kızıl Yıldız lehine faul kararı veriyor.
Trabzonspor takımından Trezeguet sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Trezeguet ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem Joao Pinheiro yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Aleksandar Pesic için kaldırdı.
Marek Hamsik rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor takımından Eren Elmalı sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kızıl Yıldız takımından Slavoljub Srnic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Vitor Hugo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Anastasios Bakasetas kullanacak.
Aleksandar Katai ile Anastasios Bakasetas arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Aleksandar Katai. Taç çizgisine yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Jean-Philippe Gbamin kullanacak.
Marc Bartra, Aleksandar Pesic tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor, Vitor Hugo ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Enis Bardhi, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Guelor Kanga tarafından faule maruz kalıyor.
Kızıl Yıldız takımından Osman Bukari sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.