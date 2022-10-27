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Stadyum Rajko Mitic Hakem Joao Pedro Pinheiro Maç Saati 27 Ekim 22:00
21'
0 0
Kızıl Yıldız
Kızıl Yıldız
Trabzonspor
Trabzonspor

Canlı Maç Anlatımı Kızıl Yıldız - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    19'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Marc Bartra ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

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    19'
    Faul | Kızıl Yıldız

    Enis Bardhi, Aleksandar Katai tarafından faulle durduruluyor. Trabzonspor, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

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    18'
    Frikik | Kızıl Yıldız

    Kızıl Yıldız takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Milan Rodic.

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    18'
    Faul | Trabzonspor

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Jens Larsen – Stefan Mitrovic mücadelesinde hakem Joao Pinheiro, Kızıl Yıldız lehine faul kararı veriyor.

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    18'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    17'
    Faul | Kızıl Yıldız

    Umut Bozok, orta saha çizgisine yakın bir noktada Nemanja Milunovic tarafından faule maruz kalıyor.

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    16'
    Frikik | Kızıl Yıldız

    Kızıl Yıldız takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Guelor Kanga geçiyor.

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    15'
    Faul | Trabzonspor

    Marc Bartra – Aleksandar Pesic mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Kızıl Yıldız lehine faul kararı veriyor.

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    14'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Trezeguet sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    13'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Trezeguet ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    12'
    Ofsayt | Kızıl Yıldız

    Hakem Joao Pinheiro yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Aleksandar Pesic için kaldırdı.

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    11'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Marek Hamsik rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Eren Elmalı sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    9'
    İsabetsiz Orta | Kızıl Yıldız

    Kızıl Yıldız takımından Slavoljub Srnic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    7'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Vitor Hugo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    7'
    Frikik | Trabzonspor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Anastasios Bakasetas kullanacak.

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    6'
    Faul | Kızıl Yıldız

    Aleksandar Katai ile Anastasios Bakasetas arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Aleksandar Katai. Taç çizgisine yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.

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    6'
    Frikik | Trabzonspor

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Jean-Philippe Gbamin kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Kızıl Yıldız

    Marc Bartra, Aleksandar Pesic tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Vitor Hugo ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Kızıl Yıldız

    Enis Bardhi, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Guelor Kanga tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Kızıl Yıldız

    Kızıl Yıldız takımından Osman Bukari sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Kızıl Yıldız Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kızıl Yıldız Kızıl Yıldız
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
1
0
Korner
0
0
Faul
5
2
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Kızıl Yıldız Trabzonspor Maç Kadroları

Kızıl Yıldız Kızıl Yıldız İlk 11

Teknik Direktör: Milos Milojevic

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kızıl Yıldız Kızıl Yıldız Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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