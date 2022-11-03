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Stadyum Şenol Güneş Spor Kompleksi Hakem Harm Osmers Maç Saati 03 Kasım 20:45
13'
1 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Ferencvaros
Ferencvaros
Anastasios Bakasetas 7'

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Ferencvaros Canlı Maç Anlatımı

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    10'
    Faul | Ferencvaros

    Manolis Siopis, Anderson Esiti tarafından faule maruz kalıyor.

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    10'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Manolis Siopis ile serbest vuruş kullanacak.

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    7'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Anastasios Bakasetas Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    7'
    Asist | Trabzonspor

    Golün asistini yapan isim Trezeguet.

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    6'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Trezeguet, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Denes Dibusz kurtarıyor.

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    3'
    Faul | Ferencvaros

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Manolis Siopis, Aissa Laidouni tarafından faule maruz kalıyor.

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    3'
    Frikik | Trabzonspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Manolis Siopis kullanacak.

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    2'
    Faul | Ferencvaros

    Tokmac Nguen – Manolis Siopis mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

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    2'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Jens Larsen ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Ferencvaros Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Ferencvaros Ferencvaros
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
1
Korner
0
0
Faul
0
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Ferencvaros Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Ferencvaros Ferencvaros İlk 11

Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Ferencvaros Ferencvaros Yedekler

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