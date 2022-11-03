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Trabzonspor - Ferencvaros Canlı Maç Anlatımı
Manolis Siopis, Anderson Esiti tarafından faule maruz kalıyor.
Trabzonspor, Manolis Siopis ile serbest vuruş kullanacak.
GOL! Anastasios Bakasetas Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Trezeguet.
Trezeguet, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Denes Dibusz kurtarıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Manolis Siopis, Aissa Laidouni tarafından faule maruz kalıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Manolis Siopis kullanacak.
Tokmac Nguen – Manolis Siopis mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
Trabzonspor, Jens Larsen ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.