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Stadyum Tynecastle Hakem Krzysztof Jakubik Maç Saati 08 Eylül 19:45
39'
0 1
Hearts
Hearts
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
26' Hasan Ali Kaldırım

Canlı Maç Anlatımı Hearts - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    38'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ahmed Touba hakem Krzysztof Jakubik tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    36'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Serdar Gürler ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    35'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Bertrand Traore tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    34'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Danijel Aleksic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    31'
    Ofsayt | Hearts

    Ofsayt bayrağı Lawrence Shankland için kalkıyor

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    29'
    İsabetsiz Orta | Hearts

    Alex Cochrane ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    29'
    Frikik | Hearts

    Hearts takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Cameron Devlin geçiyor.

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    29'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Peter Haring, Lucas Biglia tarafından faulle durduruluyor.

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    26'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Hasan Ali Kaldırım takımını öne geçiren golü atıyor.

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    26'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    25'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Bertrand Traore ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    23'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Stefano Okaka tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    23'
    İsabetli Şut | Hearts

    Hearts takımından Peter Haring tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    23'
    Korner | Hearts

    Barrie McKay ile Hearts takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Hearts

    Hearts takımından Barrie McKay sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    21'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Serdar Gürler ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    21'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Leo Duarte tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    20'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Danijel Aleksic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    20'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Bertrand Traore ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    15'
    Frikik | Hearts

    Hearts takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cameron Devlin.

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    15'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Deniz Türüç faul yapıyor.

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    14'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Hasan Ali Kaldırım ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    13'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.

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    13'
    Faul | Hearts

    Hearts takımında Stephen Kingsley faul yapıyor.

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    12'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Ofsayt bayrağı Serdar Gürler için kalkıyor

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    10'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Leo Duarte ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    7'
    Faul | Hearts

    Serdar Gürler, orta saha çizgisine yakın bir noktada Nathaniel Atkinson tarafından faule maruz kalıyor.

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    6'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Hearts Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Hearts Hearts
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
1
4
İsabetsiz Şut
0
5
Kurtarış
3
1
Korner
1
1
Faul
2
2
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Hearts Medipol Başakşehir Maç Kadroları

Hearts Hearts İlk 11

Teknik Direktör: Robbie Neilson

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Hearts Hearts Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

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