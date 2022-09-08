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Hearts - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Medipol Başakşehir takımında Ahmed Touba hakem Krzysztof Jakubik tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Serdar Gürler ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Bertrand Traore tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Danijel Aleksic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ofsayt bayrağı Lawrence Shankland için kalkıyor
Alex Cochrane ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hearts takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Cameron Devlin geçiyor.
Peter Haring, Lucas Biglia tarafından faulle durduruluyor.
GOL! Hasan Ali Kaldırım takımını öne geçiren golü atıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Bertrand Traore ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Stefano Okaka tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Hearts takımından Peter Haring tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Barrie McKay ile Hearts takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hearts takımından Barrie McKay sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir, Serdar Gürler ile köşe vuruşu kullanıyor.
Medipol Başakşehir takımından Leo Duarte tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Danijel Aleksic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Medipol Başakşehir takımından Bertrand Traore ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hearts takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cameron Devlin.
Medipol Başakşehir takımında Deniz Türüç faul yapıyor.
Hasan Ali Kaldırım ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.
Hearts takımında Stephen Kingsley faul yapıyor.
Ofsayt bayrağı Serdar Gürler için kalkıyor
Medipol Başakşehir takımından Leo Duarte ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Serdar Gürler, orta saha çizgisine yakın bir noktada Nathaniel Atkinson tarafından faule maruz kalıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.