Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Rigas FS - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Medipol Başakşehir takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Youssouf Ndayishimiye kullanacak.
Rigas FS takımında Ziga Lipuscek faul yapıyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Tomas Simkovic ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Petr Mares ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bu dakikada Rigas FS takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Tomislav Saric
Rigas FS takımından Stefan Panic sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Rigas FS, Stefan Panic ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka faul yapıyor.
Rigas FS, Alfusainey Jatta ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Hakem, Deniz Türüç tarafından korner bayrağına yakın bir noktada topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Rigas FS, Stefan Panic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Andrej Ilic, Ahmed Touba tarafından faule maruz kalıyor.
Medipol Başakşehir takımından Junior Caiçara sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Rigas FS takımında Alfusainey Jatta faul yapıyor.
Ofsayt bayrağı Stefano Okaka için kalkıyor
Ceza sahası içinde topla buluşan Bertrand Traore, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Pavels Steinbors kurtarıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.