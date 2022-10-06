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Stadyum Skonto Stadium Hakem Radu Petrescu Maç Saati 06 Ekim 22:00
22'
0 0
Rigas FS
Rigas FS
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir

Canlı Maç Anlatımı Rigas FS - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    21'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Youssouf Ndayishimiye kullanacak.

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    21'
    Faul | Rigas FS

    Rigas FS takımında Ziga Lipuscek faul yapıyor.

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    21'
    İsabetsiz Orta | Rigas FS

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Tomas Simkovic ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Rigas FS

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Petr Mares ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    17'
    İsabetsiz Şut | Rigas FS

    Bu dakikada Rigas FS takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Tomislav Saric

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    17'
    İsabetsiz Orta | Rigas FS

    Rigas FS takımından Stefan Panic sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    17'
    Frikik | Rigas FS

    Rigas FS, Stefan Panic ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    16'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka faul yapıyor.

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    15'
    Frikik | Rigas FS

    Rigas FS, Alfusainey Jatta ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    15'
    Elle Oynama | Medipol Başakşehir

    Hakem, Deniz Türüç tarafından korner bayrağına yakın bir noktada topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    10'
    Frikik | Rigas FS

    Rigas FS, Stefan Panic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    9'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Andrej Ilic, Ahmed Touba tarafından faule maruz kalıyor.

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    9'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Junior Caiçara sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    9'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    6'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

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    5'
    Faul | Rigas FS

    Rigas FS takımında Alfusainey Jatta faul yapıyor.

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    4'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Ofsayt bayrağı Stefano Okaka için kalkıyor

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    2'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Bertrand Traore, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Pavels Steinbors kurtarıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Rigas FS Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Rigas FS Rigas FS
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
1
0
Korner
0
0
Faul
2
3
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Rigas FS Medipol Başakşehir Maç Kadroları

Rigas FS Rigas FS İlk 11

Teknik Direktör: Viktors Morozs

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Rigas FS Rigas FS Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

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