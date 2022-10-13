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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Philip Farrugia Maç Saati 13 Ekim 19:45
52'
İY: 2 - 0
2 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Rigas FS
Rigas FS
Deniz Türüç 11' Stefano Okaka 45'

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - Rigas FS Canlı Maç Anlatımı

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    51'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımı Deniz Türüç ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Deniz Türüç tarafından çekilen şut auta gidiyor.

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    49'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    Asist | Medipol Başakşehir

    Golün asistini yapan isim Berkay Özcan.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor

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    45'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Berkay Özcan ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    45'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Stefano Okaka ile Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.

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    44'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    44'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Serdar Gürler ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    43'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Junior Caiçara.

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    42'
    Faul | Rigas FS

    Rigas FS takımında Petr Mares faul yapıyor.

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    41'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    39'
    İsabetsiz Orta | Rigas FS

    Sol çaprazdan Petr Mares ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    39'
    Frikik | Rigas FS

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Rigas FS adına Petr Mares kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Korner | Rigas FS

    Rigas FS, Petr Mares ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Rigas FS

    Rigas FS takımından Petr Mares sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    38'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Junior Caiçara ile Petr Mares arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Junior Caiçara. Taç çizgisine yakın bir bölgede Rigas FS takımı oyuna başlayacak.

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    38'
    İsabetsiz Orta | Rigas FS

    Petr Mares ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Rigas FS

    Rigas FS, Stefan Panic ile serbest vuruş kullanacak.

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    38'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Berkay Özcan - Jovan Vlalukin mücadelesinde hakem, Rigas FS lehine faul kararı veriyor.

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    38'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    36'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka hakem Philip Farrugia tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    36'
    Faul | Rigas FS

    Ziga Lipuscek - Stefano Okaka mücadelesinde hakem, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

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    36'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mahmut Tekdemir geçiyor.

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    35'
    Frikik | Rigas FS

    Rigas FS takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Stefan Panic geçiyor.

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    35'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Deniss Rakels, Berkay Özcan tarafından faule maruz kalıyor.

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    34'
    Frikik | Rigas FS

    Rigas FS, Vitalijs Jagodinskis ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

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    34'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Stefano Okaka - Tomislav Saric mücadelesinde hakem, Medipol Başakşehir yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Rigas FS lehine faul kararı veriyor.

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    32'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Berkay Özcan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Oyuna Girme | Rigas FS

    Rigas FS takımında oyuncu değişikliği; Bill oyundan çıkarken Deniss Rakels oyuna giren isim.

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    31'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Berkay Özcan faul yapıyor.

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    31'
    Frikik | Rigas FS

    Rigas FS takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alfusainey Jatta.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Junior Caiçara sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Danijel Aleksic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Berkay Özcan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Rigas FS

    Rigas FS takımında Alfusainey Jatta faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Sarı Kart | Rigas FS

    Rigas FS takımında Alfusainey Jatta hakem Philip Farrugia tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Ahmed Touba tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Junior Caiçara tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Berkay Özcan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Berkay Özcan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Rigas FS

    Rigas FS takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Alfusainey Jatta geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Rigas FS

    Sol çaprazdan Petr Mares ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Rigas FS

    Rigas FS takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alfusainey Jatta.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Kevin Friesenbichler, Ahmed Touba tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Stefano Okaka penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Junior Caiçara geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Rigas FS

    Rigas FS takımında Petr Mares faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Rigas FS

    Rigas FS takımından Stefan Panic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Asist | Medipol Başakşehir

    Stefano Okaka, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Deniz Türüç takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Rigas FS

    Rigas FS takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Stefan Panic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Lucas Biglia faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Danijel Aleksic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Berkay Özcan tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Berkay Özcan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Rigas FS

    Rigas FS takımında Alfusainey Jatta faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Serdar Gürler rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Medipol Başakşehir Rigas FS Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
Rigas FS Rigas FS
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
9
1
Kurtarış
0
1
Korner
5
1
Faul
8
5
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir Rigas FS Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Rigas FS Rigas FS İlk 11

Teknik Direktör: Viktors Morozs

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

Rigas FS Rigas FS Yedekler

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