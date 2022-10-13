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Medipol Başakşehir - Rigas FS Canlı Maç Anlatımı
Medipol Başakşehir takımı Deniz Türüç ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Deniz Türüç tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Golün asistini yapan isim Berkay Özcan.
Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor
Berkay Özcan ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Stefano Okaka ile Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.
Deniz Türüç tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Serdar Gürler ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Junior Caiçara.
Rigas FS takımında Petr Mares faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol çaprazdan Petr Mares ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Rigas FS adına Petr Mares kullanacak.
Rigas FS, Petr Mares ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rigas FS takımından Petr Mares sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Junior Caiçara ile Petr Mares arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Junior Caiçara. Taç çizgisine yakın bir bölgede Rigas FS takımı oyuna başlayacak.
Petr Mares ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rigas FS, Stefan Panic ile serbest vuruş kullanacak.
Berkay Özcan - Jovan Vlalukin mücadelesinde hakem, Rigas FS lehine faul kararı veriyor.
Deniz Türüç tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka hakem Philip Farrugia tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Ziga Lipuscek - Stefano Okaka mücadelesinde hakem, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mahmut Tekdemir geçiyor.
Rigas FS takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Stefan Panic geçiyor.
Deniss Rakels, Berkay Özcan tarafından faule maruz kalıyor.
Rigas FS, Vitalijs Jagodinskis ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Stefano Okaka - Tomislav Saric mücadelesinde hakem, Medipol Başakşehir yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Rigas FS lehine faul kararı veriyor.
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rigas FS takımında oyuncu değişikliği; Bill oyundan çıkarken Deniss Rakels oyuna giren isim.
Medipol Başakşehir takımında Berkay Özcan faul yapıyor.
Rigas FS takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alfusainey Jatta.
Medipol Başakşehir takımından Junior Caiçara sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Danijel Aleksic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Berkay Özcan.
Rigas FS takımında Alfusainey Jatta faul yapıyor.
Rigas FS takımında Alfusainey Jatta hakem Philip Farrugia tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Medipol Başakşehir takımından Ahmed Touba tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Junior Caiçara tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Berkay Özcan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rigas FS takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Alfusainey Jatta geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka faul yapıyor.
Sol çaprazdan Petr Mares ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rigas FS takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alfusainey Jatta.
Kevin Friesenbichler, Ahmed Touba tarafından faulle durduruluyor.
Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Stefano Okaka penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Junior Caiçara geçiyor.
Rigas FS takımında Petr Mares faul yapıyor.
Rigas FS takımından Stefan Panic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Stefano Okaka, gol pasını veren isim.
GOL! Deniz Türüç takımını öne geçiren golü atıyor.
Rigas FS takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Stefan Panic geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Lucas Biglia faul yapıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Danijel Aleksic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Berkay Özcan tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Berkay Özcan geçiyor.
Rigas FS takımında Alfusainey Jatta faul yapıyor.
Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Serdar Gürler rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.