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Stadyum Sivas 4 Eylül Stadyumu Hakem Fran Jovic Maç Saati 08 Eylül 22:00
75'
İY: 1 - 1
1 1
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Slavia Prag
Slavia Prag
Dia Saba 26'
4' Peter Olayinka

Canlı Maç Anlatımı Demir Grup Sivasspor - Slavia Prag Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Petr Sevcik ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Clinton N'Jie oyundan çıkarken Ahmed Musa oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Frikik | Slavia Prag

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Slavia Prag adına Christ Tiehi kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Christ Tiehi, Uğur Çiftçi tarafından faulle durdurulduğu için Slavia Prag orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Clinton N'Jie tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    Faul | Slavia Prag

    Slavia Prag takımında Lukas Masopust faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    Sarı Kart | Slavia Prag

    Slavia Prag takımında Lukas Masopust, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Faul | Slavia Prag

    Ali Şaşal Vural, Ivan Schranz tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Korner | Slavia Prag

    Slavia Prag, Petr Sevcik ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ali Şaşal Vural.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    İsabetli Şut | Slavia Prag

    Lukas Provod tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Oyuna Girme | Slavia Prag

    Slavia Prag takımında oyuncu değişikliği; Moses Usor oyundan çıkarken Ivan Schranz oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    İsabetsiz Şut | Slavia Prag

    Slavia Prag takımından Ewerton şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Sarı Kart | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Max Gradel, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Sarı Kart | Slavia Prag

    Slavia Prag takımında Moses Usor, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Fredrik Ulvestad tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Engellenen Şut | Slavia Prag

    Slavia Prag takımından Moses Usor şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Slavia Prag takımından Petr Sevcik sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Korner | Slavia Prag

    Slavia Prag, Petr Sevcik ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Petr Sevcik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Korner | Slavia Prag

    Petr Sevcik ile Slavia Prag takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Engellenen Şut | Slavia Prag

    Petr Sevcik tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ewerton ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Korner | Slavia Prag

    Moses Usor ile Slavia Prag takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Engellenen Şut | Slavia Prag

    Slavia Prag takımından Lukas Masopust çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Moses Usor ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Engellenen Şut | Slavia Prag

    Slavia Prag takımı Moses Usor ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Moses Usor tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Slavia Prag

    Slavia Prag takımında oyuncu değişikliği; Taras Kacharaba oyundan çıkarken Christ Tiehi oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Slavia Prag

    Slavia Prag takımında oyuncu değişikliği; Ibrahim Traore oyundan çıkarken Lukas Provod oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Slavia Prag

    Slavia Prag takımında oyuncu değişikliği; Matej Jurasek oyundan çıkarken Ewerton oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Slavia Prag

    Slavia Prag takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ales Mandous.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Elle Oynama | Demir Grup Sivasspor

    Hakem , Fredrik Ulvestad tarafından ceza sahası içinde sağ çaprazda topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor, Slavia Prag oyuna endirekt serbest vuruş ile başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Kader Keita rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Max Gradel ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dimitrios Goutas geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetli Şut | Slavia Prag

    Lukas Masopust tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | Slavia Prag

    Slavia Prag takımında Peter Olayinka faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Şut | Slavia Prag

    David Doudera şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Şut | Slavia Prag

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ibrahim Traore, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Slavia Prag takımından Petr Sevcik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Slavia Prag

    Slavia Prag, Petr Sevcik ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Slavia Prag takımından Moses Usor sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | Slavia Prag

    Slavia Prag takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ales Mandous.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Mustapha Yatabare faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Slavia Prag

    Slavia Prag, Moses Usor ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Engellenen Şut | Slavia Prag

    Moses Usor tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Bu dakikada Demir Grup Sivasspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Fredrik Ulvestad

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kader Keita geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Slavia Prag

    Robin Yalçın, Ibrahim Traore tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Sarı Kart | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Kader Keita, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    David Doudera ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Gooolll | Demir Grup Sivasspor

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Asist | Demir Grup Sivasspor

    Golün asistini yapan isim Max Gradel.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | Slavia Prag

    Petr Sevcik ile Slavia Prag takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Slavia Prag takımından Petr Sevcik sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Moses Usor ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Korner | Slavia Prag

    Moses Usor ile Slavia Prag takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Slavia Prag

    Slavia Prag takımından Peter Olayinka şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Slavia Prag takımından Matej Jurasek sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Leke James oyundan çıkarken Mustapha Yatabare oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Aaron Appindangoye geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Slavia Prag

    Moses Usor - Aaron Appindangoye mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetli Şut | Slavia Prag

    Petr Sevcik, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Aaron Appindangoye ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Slavia Prag

    Kader Keita, Ibrahim Traore tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Slavia Prag

    Slavia Prag takımında Matej Jurasek faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Robin Yalçın.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Sarı Kart | Slavia Prag

    Slavia Prag takımında Matej Jurasek, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Slavia Prag

    David Doudera - Max Gradel mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Slavia Prag

    Slavia Prag takımından Lukas Masopust çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Slavia Prag

    Slavia Prag, Petr Sevcik ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Petr Sevcik, Fredrik Ulvestad tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Gooolll | Slavia Prag

    GOL! Peter Olayinka Slavia Prag takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Engellenen Şut | Slavia Prag

    Slavia Prag takımından Peter Olayinka şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Petr Sevcik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Slavia Prag

    Petr Sevcik ile Slavia Prag takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Engellenen Şut | Slavia Prag

    Moses Usor önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Moses Usor tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Demir Grup Sivasspor Slavia Prag Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
0 0 %
Slavia Prag Slavia Prag
İsabetli Şut
3
4
İsabetsiz Şut
3
12
Kurtarış
3
2
Korner
1
9
Faul
4
8
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
2
3
Kırmızı Kart
0
0

Demir Grup Sivasspor Slavia Prag Maç Kadroları

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Slavia Prag Slavia Prag İlk 11

Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

Slavia Prag Slavia Prag Yedekler

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