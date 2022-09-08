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Demir Grup Sivasspor - Slavia Prag Canlı Maç Anlatımı
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Petr Sevcik ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Clinton N'Jie oyundan çıkarken Ahmed Musa oyuna giren isim.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Slavia Prag adına Christ Tiehi kullanacak.
Christ Tiehi, Uğur Çiftçi tarafından faulle durdurulduğu için Slavia Prag orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımından Clinton N'Jie tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile serbest vuruş kullanacak.
Slavia Prag takımında Lukas Masopust faul yapıyor.
Slavia Prag takımında Lukas Masopust, sarı kart görüyor.
Ali Şaşal Vural, Ivan Schranz tarafından faule maruz kalıyor.
Slavia Prag, Petr Sevcik ile köşe vuruşu kullanıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ali Şaşal Vural.
Lukas Provod tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Slavia Prag takımında oyuncu değişikliği; Moses Usor oyundan çıkarken Ivan Schranz oyuna giren isim.
Slavia Prag takımından Ewerton şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Max Gradel, sarı kart görüyor.
Slavia Prag takımında Moses Usor, sarı kart görüyor.
Fredrik Ulvestad tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Slavia Prag takımından Moses Usor şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Slavia Prag takımından Petr Sevcik sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Slavia Prag, Petr Sevcik ile köşe vuruşu kullanıyor.
Petr Sevcik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Petr Sevcik ile Slavia Prag takımı köşe vuruşu kullanacak.
Petr Sevcik tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ewerton ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Moses Usor ile Slavia Prag takımı köşe vuruşu kullanacak.
Slavia Prag takımından Lukas Masopust çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Moses Usor ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Slavia Prag takımı Moses Usor ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Moses Usor tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Slavia Prag takımında oyuncu değişikliği; Taras Kacharaba oyundan çıkarken Christ Tiehi oyuna giren isim.
Slavia Prag takımında oyuncu değişikliği; Ibrahim Traore oyundan çıkarken Lukas Provod oyuna giren isim.
Slavia Prag takımında oyuncu değişikliği; Matej Jurasek oyundan çıkarken Ewerton oyuna giren isim.
Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor
Slavia Prag takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ales Mandous.
Hakem , Fredrik Ulvestad tarafından ceza sahası içinde sağ çaprazda topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor, Slavia Prag oyuna endirekt serbest vuruş ile başlayacak.
Dia Saba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kader Keita rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor, Max Gradel ile köşe vuruşu kullanıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dimitrios Goutas geçiyor.
Lukas Masopust tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Slavia Prag takımında Peter Olayinka faul yapıyor.
David Doudera şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Ibrahim Traore, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Slavia Prag takımından Petr Sevcik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Slavia Prag, Petr Sevcik ile köşe vuruşu kullanıyor.
Slavia Prag takımından Moses Usor sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Slavia Prag takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ales Mandous.
Demir Grup Sivasspor takımında Mustapha Yatabare faul yapıyor.
Slavia Prag, Moses Usor ile köşe vuruşu kullanıyor.
Moses Usor tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Bu dakikada Demir Grup Sivasspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Fredrik Ulvestad
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kader Keita geçiyor.
Robin Yalçın, Ibrahim Traore tarafından faule maruz kalıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Kader Keita, sarı kart görüyor.
David Doudera ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile aradığı golü buldu.
Golün asistini yapan isim Max Gradel.
Petr Sevcik ile Slavia Prag takımı köşe vuruşu kullanacak.
Slavia Prag takımından Petr Sevcik sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Moses Usor ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Moses Usor ile Slavia Prag takımı köşe vuruşu kullanacak.
Slavia Prag takımından Peter Olayinka şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Slavia Prag takımından Matej Jurasek sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Leke James oyundan çıkarken Mustapha Yatabare oyuna giren isim.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Aaron Appindangoye geçiyor.
Moses Usor - Aaron Appindangoye mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.
Petr Sevcik, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.
Dia Saba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor, Aaron Appindangoye ile serbest vuruş kullanacak.
Kader Keita, Ibrahim Traore tarafından faulle durduruluyor.
Slavia Prag takımında Matej Jurasek faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Robin Yalçın.
Slavia Prag takımında Matej Jurasek, sarı kart görüyor.
Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi ile serbest vuruş kullanacak.
David Doudera - Max Gradel mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.
Slavia Prag takımından Lukas Masopust çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Slavia Prag, Petr Sevcik ile serbest vuruş kullanacak.
Petr Sevcik, Fredrik Ulvestad tarafından faulle durduruluyor.
GOL! Peter Olayinka Slavia Prag takımını öne geçiren golü atıyor.
Slavia Prag takımından Peter Olayinka şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Petr Sevcik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Petr Sevcik ile Slavia Prag takımı köşe vuruşu kullanacak.
Moses Usor önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Moses Usor tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.