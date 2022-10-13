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Ballkani - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Erdoğan Yeşilyurt ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bu dakikada Ballkani takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Meriton Korenica
Demir Grup Sivasspor takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Dia Saba geçiyor.
Ballkani takımında Lindon Emerllahu faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Mustapha Yatabare tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Rakip ceza sahası önünde Albion Rrahmani için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Mustapha Yatabare ofsayta yakalanıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Max Gradel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Dia Saba ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Armend Thaci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Max Gradel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ballkani takımından Albion Rrahmani sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.