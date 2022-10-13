SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Fadil Vokrri Stadium Hakem Manuel Schüttengruber Maç Saati 13 Ekim 22:00
26'
0 0
Ballkani
Ballkani
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor

Canlı Maç Anlatımı Ballkani - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Erdoğan Yeşilyurt ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Engellenen Şut | Ballkani

    Bu dakikada Ballkani takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Meriton Korenica

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Dia Saba geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Ballkani

    Ballkani takımında Lindon Emerllahu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Mustapha Yatabare tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Ofsayt | Ballkani

    Rakip ceza sahası önünde Albion Rrahmani için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Mustapha Yatabare ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Max Gradel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Dia Saba ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Ballkani

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Armend Thaci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Max Gradel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Ballkani

    Ballkani takımından Albion Rrahmani sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Ballkani Demir Grup Sivasspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Ballkani Ballkani
0 0 %
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
1
0
Korner
0
3
Faul
1
0
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Ballkani Demir Grup Sivasspor Maç Kadroları

Ballkani Ballkani İlk 11

Teknik Direktör: Ilir Daja

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Ballkani Ballkani Yedekler

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.