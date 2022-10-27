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Demir Grup Sivasspor - CFR Cluj Canlı Maç Anlatımı
Clinton N'Jie rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Osmanpaşa.
Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Erdoğan Yeşilyurt oyundan çıkarken Ziya Erdal oyuna giren isim.
Demir Grup Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Dia Saba çıkıyor ve yerine Robin Yalçın oyuna giriyor.
CFR Cluj takımında Mihai Bordeianu faul yapıyor.
CFR Cluj takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mihai Bordeianu.
Demir Grup Sivasspor takımında Karol Angielski hakem Rohit Saggi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Rangelo Janga, Karol Angielski tarafından faule maruz kalıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Claudiu Petrila ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
CFR Cluj takımında, ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Claudiu Petrila.
Demir Grup Sivasspor takımında Hakan Arslan faul yapıyor.
CFR Cluj takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yuri çıkıyor ve yerine Mihai Bordeianu oyuna giriyor.
CFR Cluj takımı Roger ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Roger tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Roger ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Roger ile CFR Cluj takımı köşe vuruşu kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kader Keita çıkıyor ve yerine Fredrik Ulvestad oyuna giriyor.
Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Mustapha Yatabare oyundan çıkarken Karol Angielski oyuna giren isim.
Erdoğan Yeşilyurt rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Dia Saba altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Ali Şaşal Vural kullanacak.
CFR Cluj takımında Roger faul yapıyor.
CFR Cluj takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nana Boateng çıkıyor ve yerine Ovidiu Hoban oyuna giriyor.
CFR Cluj takımından Christopher Braun şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Mario Camora ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
CFR Cluj takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Yuri geçiyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Hakan Arslan faul yapıyor.
GOL! Mustapha Yatabare topu ağlara gönderiyor!
Ceza sahası içinde topla buluşan Max Gradel, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
CFR Cluj takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lovro Cvek çıkıyor ve yerine Christopher Braun oyuna giriyor.
CFR Cluj takımında oyuncu değişikliği; Ciprian Deac oyundan çıkarken Claudiu Petrila oyuna giren isim.
CFR Cluj takımından Ciprian Deac tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dia Saba.
CFR Cluj takımında Andrei Burca faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Clinton N'Jie.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Clinton N'Jie geçiyor.
GOL! Rangelo Janga yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Rangelo Janga için şanssız bir an.
Max Gradel, Nana Boateng tarafından faulle durduruluyor.
CFR Cluj takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Roger.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Kader Keita – Lovro Cvek mücadelesinde hakem,CFR Cluj lehine faul kararı veriyor.
CFR Cluj takımından Mario Camora tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Ciprian Deac ofsayta yakalanıyor.
Cristian Manea, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.
CFR Cluj, Cristian Manea ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımında Erdoğan Yeşilyurt hakem Rohit Saggi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasının hemen dışındaki noktada topu eliyle kontrol ediyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ciprian Deac ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ciprian Deac ile CFR Cluj takımı köşe vuruşu kullanacak.
CFR Cluj takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Roger geçiyor.
Rangelo Janga, Dimitrios Goutas tarafından faule maruz kalıyor.
Demir Grup Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Roger - Kader Keita mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
CFR Cluj takımında oyuncu değişikliği; Denis Kolinger oyundan çıkarken Andrei Burca oyuna giren isim.
Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Uğur Çiftçi oyundan çıkarken Max Gradel oyuna giren isim.
CFR Cluj takımı Nana Boateng ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Nana Boateng tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
CFR Cluj takımından Ciprian Deac ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
CFR Cluj, Ciprian Deac ile köşe vuruşu kullanıyor.
Erdoğan Yeşilyurt önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Erdoğan Yeşilyurt tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Mario Camora rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Clinton N'Jie.
CFR Cluj takımında Ciprian Deac faul yapıyor.
Dia Saba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile serbest vuruş kullanacak.
Hakan Arslan, Ciprian Deac tarafından faulle durduruluyor.
Demir Grup Sivasspor, Murat Paluli ile serbest vuruş kullanacak.
Dimitrios Goutas, Lovro Cvek tarafından faulle durduruluyor.
Roger ile CFR Cluj takımı köşe vuruşu kullanacak.
Nana Boateng şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rangelo Janga şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
CFR Cluj takımı Cristian Manea ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Cristian Manea tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cristian Manea ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Murat Paluli geçiyor.
Roger - Clinton N'Jie mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Uğur Çiftçi kullanacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Mustapha Yatabare, Karlo Muhar tarafından faule maruz kalıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Roger ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
CFR Cluj, Roger ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Rangelo Janga, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.
CFR Cluj takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Roger geçiyor.
Ciprian Deac, Kader Keita tarafından faule maruz kalıyor.
Dia Saba ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Golün asistini yapan isim Hakan Arslan.
GOL! Mustapha Yatabare Demir Grup Sivasspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi ile serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Erdoğan Yeşilyurt, Karlo Muhar tarafından faule maruz kalıyor.
Erdoğan Yeşilyurt, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Mustapha Yatabare tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
CFR Cluj, Karlo Muhar ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımında Clinton N'Jie topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Demir Grup Sivasspor adına şanssız an Dia Saba tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Demir Grup Sivasspor takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dia Saba.
CFR Cluj takımında Denis Kolinger hakem Rohit Saggi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Denis Kolinger - Clinton N'Jie mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.
CFR Cluj, Ciprian Deac ile serbest vuruş kullanacak.
Ciprian Deac, Clinton N'Jie tarafından faulle durdurulduğu için CFR Cluj serbest vuruş kullanacak.
CFR Cluj takımından Ciprian Deac ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ciprian Deac ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
CFR Cluj, Ciprian Deac ile köşe vuruşu kullanıyor.
CFR Cluj takımından Roger şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Ciprian Deac rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
CFR Cluj takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ciprian Deac.
Ciprian Deac, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Hakan Arslan tarafından faule maruz kalıyor.
Erdoğan Yeşilyurt ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
CFR Cluj takımından Nana Boateng şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
CFR Cluj takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Yuri geçiyor.
Hakan Arslan ile Nana Boateng arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Hakan Arslan.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede CFR Cluj takımı oyuna başlayacak.
Dia Saba ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Hakan Arslan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Uğur Çiftçi faul yapıyor.
CFR Cluj takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Yuri.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.