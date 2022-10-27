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Tüm maçlar
Stadyum Sivas 4 Eylül Stadyumu Hakem Rohit Saggi Maç Saati 27 Ekim 22:00
90'
İY: 1 - 0
3 0
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
CFR Cluj
CFR Cluj
Mustapha Yatabare 22' Max Gradel 65' Mustapha Yatabare 73'

Canlı Maç Anlatımı Demir Grup Sivasspor - CFR Cluj Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Clinton N'Jie rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Osmanpaşa.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Erdoğan Yeşilyurt oyundan çıkarken Ziya Erdal oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Dia Saba çıkıyor ve yerine Robin Yalçın oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    89'
    Faul | CFR Cluj

    CFR Cluj takımında Mihai Bordeianu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    88'
    Frikik | CFR Cluj

    CFR Cluj takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mihai Bordeianu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    88'
    Sarı Kart | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Karol Angielski hakem Rohit Saggi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    88'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Rangelo Janga, Karol Angielski tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    87'
    İsabetsiz Orta | CFR Cluj

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Claudiu Petrila ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    87'
    Frikik | CFR Cluj

    CFR Cluj takımında, ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Claudiu Petrila.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    86'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Hakan Arslan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    85'
    Oyuna Girme | CFR Cluj

    CFR Cluj takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yuri çıkıyor ve yerine Mihai Bordeianu oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    84'
    Engellenen Şut | CFR Cluj

    CFR Cluj takımı Roger ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Roger tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    84'
    İsabetsiz Orta | CFR Cluj

    Roger ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    84'
    Korner | CFR Cluj

    Roger ile CFR Cluj takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    82'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kader Keita çıkıyor ve yerine Fredrik Ulvestad oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    81'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Mustapha Yatabare oyundan çıkarken Karol Angielski oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Erdoğan Yeşilyurt rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    78'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Ali Şaşal Vural kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    78'
    Faul | CFR Cluj

    CFR Cluj takımında Roger faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    78'
    Oyuna Girme | CFR Cluj

    CFR Cluj takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nana Boateng çıkıyor ve yerine Ovidiu Hoban oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    77'
    İsabetsiz Şut | CFR Cluj

    CFR Cluj takımından Christopher Braun şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    76'
    İsabetsiz Orta | CFR Cluj

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Mario Camora ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    76'
    Frikik | CFR Cluj

    CFR Cluj takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Yuri geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    76'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Hakan Arslan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    Gooolll | Demir Grup Sivasspor

    GOL! Mustapha Yatabare topu ağlara gönderiyor!

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Max Gradel, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Oyuna Girme | CFR Cluj

    CFR Cluj takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lovro Cvek çıkıyor ve yerine Christopher Braun oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Oyuna Girme | CFR Cluj

    CFR Cluj takımında oyuncu değişikliği; Ciprian Deac oyundan çıkarken Claudiu Petrila oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    İsabetsiz Şut | CFR Cluj

    CFR Cluj takımından Ciprian Deac tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dia Saba.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Faul | CFR Cluj

    CFR Cluj takımında Andrei Burca faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Clinton N'Jie.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Clinton N'Jie geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Kendi Kalesine Gol | Demir Grup Sivasspor

    GOL! Rangelo Janga yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Rangelo Janga için şanssız bir an.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Faul | CFR Cluj

    Max Gradel, Nana Boateng tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Frikik | CFR Cluj

    CFR Cluj takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Roger.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Kader Keita – Lovro Cvek mücadelesinde hakem,CFR Cluj lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    İsabetsiz Şut | CFR Cluj

    CFR Cluj takımından Mario Camora tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Ofsayt | CFR Cluj

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Ciprian Deac ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    İsabetli Şut | CFR Cluj

    Cristian Manea, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Frikik | CFR Cluj

    CFR Cluj, Cristian Manea ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Sarı Kart | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Erdoğan Yeşilyurt hakem Rohit Saggi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Elle Oynama | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasının hemen dışındaki noktada topu eliyle kontrol ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Orta | CFR Cluj

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ciprian Deac ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Korner | CFR Cluj

    Ciprian Deac ile CFR Cluj takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Frikik | CFR Cluj

    CFR Cluj takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Roger geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Rangelo Janga, Dimitrios Goutas tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Faul | CFR Cluj

    Roger - Kader Keita mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | CFR Cluj

    CFR Cluj takımında oyuncu değişikliği; Denis Kolinger oyundan çıkarken Andrei Burca oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Uğur Çiftçi oyundan çıkarken Max Gradel oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | CFR Cluj

    CFR Cluj takımı Nana Boateng ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Nana Boateng tarafından çekilen şut auta gidiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | CFR Cluj

    CFR Cluj takımından Ciprian Deac ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | CFR Cluj

    CFR Cluj, Ciprian Deac ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Erdoğan Yeşilyurt önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Erdoğan Yeşilyurt tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Şut | CFR Cluj

    Mario Camora rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Clinton N'Jie.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | CFR Cluj

    CFR Cluj takımında Ciprian Deac faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | CFR Cluj

    Hakan Arslan, Ciprian Deac tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Murat Paluli ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | CFR Cluj

    Dimitrios Goutas, Lovro Cvek tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | CFR Cluj

    Roger ile CFR Cluj takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | CFR Cluj

    Nana Boateng şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Şut | CFR Cluj

    Rangelo Janga şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Şut | CFR Cluj

    CFR Cluj takımı Cristian Manea ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Cristian Manea tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | CFR Cluj

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cristian Manea ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Murat Paluli geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | CFR Cluj

    Roger - Clinton N'Jie mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Uğur Çiftçi kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | CFR Cluj

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Mustapha Yatabare, Karlo Muhar tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | CFR Cluj

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Roger ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | CFR Cluj

    CFR Cluj, Roger ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetli Şut | CFR Cluj

    Ceza sahası içinde topla buluşan Rangelo Janga, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | CFR Cluj

    CFR Cluj takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Roger geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Ciprian Deac, Kader Keita tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Asist | Demir Grup Sivasspor

    Golün asistini yapan isim Hakan Arslan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Gooolll | Demir Grup Sivasspor

    GOL! Mustapha Yatabare Demir Grup Sivasspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | CFR Cluj

    Erdoğan Yeşilyurt, Karlo Muhar tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Erdoğan Yeşilyurt, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Mustapha Yatabare tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | CFR Cluj

    CFR Cluj, Karlo Muhar ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Elle Oynama | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Clinton N'Jie topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor adına şanssız an Dia Saba tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dia Saba.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Sarı Kart | CFR Cluj

    CFR Cluj takımında Denis Kolinger hakem Rohit Saggi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | CFR Cluj

    Denis Kolinger - Clinton N'Jie mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | CFR Cluj

    CFR Cluj, Ciprian Deac ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Ciprian Deac, Clinton N'Jie tarafından faulle durdurulduğu için CFR Cluj serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | CFR Cluj

    CFR Cluj takımından Ciprian Deac ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | CFR Cluj

    Ciprian Deac ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | CFR Cluj

    CFR Cluj, Ciprian Deac ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | CFR Cluj

    CFR Cluj takımından Roger şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | CFR Cluj

    Ciprian Deac rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | CFR Cluj

    CFR Cluj takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ciprian Deac.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Ciprian Deac, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Hakan Arslan tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Erdoğan Yeşilyurt ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | CFR Cluj

    CFR Cluj takımından Nana Boateng şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | CFR Cluj

    CFR Cluj takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Yuri geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Hakan Arslan ile Nana Boateng arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Hakan Arslan.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede CFR Cluj takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Hakan Arslan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Uğur Çiftçi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | CFR Cluj

    CFR Cluj takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Yuri.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Demir Grup Sivasspor CFR Cluj Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
0 0 %
CFR Cluj CFR Cluj
İsabetli Şut
6
2
İsabetsiz Şut
9
11
Kurtarış
2
3
Korner
4
6
Faul
12
12
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Demir Grup Sivasspor CFR Cluj Maç Kadroları

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

CFR Cluj CFR Cluj İlk 11

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

CFR Cluj CFR Cluj Yedekler

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