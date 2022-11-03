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Slavia Prag - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Peter Olayinka ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GOL! Max Gradel penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Karol Angielski çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Slavia Prag takımında David Jurasek hakem Rade Obrenovic tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Slavia Prag takımında David Jurasek topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan David Jurasek ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Slavia Prag, David Jurasek ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ondrej Lingr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Aaron Appindangoye geçiyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Fredrik Ulvestad, Oscar Dorley tarafından faule maruz kalıyor.
Christ Tiehi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Lukas Masopust altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Slavia Prag, David Jurasek ile köşe vuruşu kullanıyor.
David Jurasek ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
David Jurasek rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Slavia Prag, David Jurasek ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Ondrej Lingr ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Aaron Appindangoye.
Slavia Prag takımında Taras Kacharaba faul yapıyor.
Slavia Prag takımından Taras Kacharaba tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ewerton ile Slavia Prag takımı köşe vuruşu kullanacak.
Slavia Prag takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Aiham Ousou geçiyor.
Aiham Ousou, Karol Angielski tarafından faule maruz kalıyor.
Slavia Prag takımından David Jurasek ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
David Jurasek ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Slavia Prag, David Jurasek ile köşe vuruşu kullanıyor.
Slavia Prag takımından Yira Sor şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Slavia Prag, Ondrej Kolar ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
David Jurasek, taç çizgisine yakın bir noktada Erdoğan Yeşilyurt tarafından faule maruz kalıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Charilaos Charisis faul yapıyor.
Slavia Prag, Christ Tiehi ile serbest vuruş kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.