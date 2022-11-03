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Stadyum Sinobo Stadium Hakem Rade Obrenovic Maç Saati 03 Kasım 20:45
30'
0 1
Slavia Prag
Slavia Prag
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
28' Max Gradel (P)

Canlı Maç Anlatımı Slavia Prag - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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    30'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Peter Olayinka ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    28'
    Penaltı Golü | Demir Grup Sivasspor

    GOL! Max Gradel penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    27'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Karol Angielski çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    27'
    Sarı Kart | Slavia Prag

    Slavia Prag takımında David Jurasek hakem Rade Obrenovic tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    27'
    Elle Oynama | Slavia Prag

    Slavia Prag takımında David Jurasek topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

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    25'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan David Jurasek ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    25'
    Korner | Slavia Prag

    Slavia Prag, David Jurasek ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    24'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ondrej Lingr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    21'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Aaron Appindangoye geçiyor.

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    21'
    Faul | Slavia Prag

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Fredrik Ulvestad, Oscar Dorley tarafından faule maruz kalıyor.

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    16'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Christ Tiehi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Slavia Prag

    Lukas Masopust altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    14'
    Korner | Slavia Prag

    Slavia Prag, David Jurasek ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    David Jurasek ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Slavia Prag

    David Jurasek rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    12'
    Korner | Slavia Prag

    Slavia Prag, David Jurasek ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Ondrej Lingr ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    9'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Aaron Appindangoye.

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    9'
    Faul | Slavia Prag

    Slavia Prag takımında Taras Kacharaba faul yapıyor.

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    8'
    İsabetsiz Şut | Slavia Prag

    Slavia Prag takımından Taras Kacharaba tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    8'
    Korner | Slavia Prag

    Ewerton ile Slavia Prag takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Slavia Prag

    Slavia Prag takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Aiham Ousou geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Aiham Ousou, Karol Angielski tarafından faule maruz kalıyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    Slavia Prag takımından David Jurasek ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Slavia Prag

    David Jurasek ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Slavia Prag

    Slavia Prag, David Jurasek ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Engellenen Şut | Slavia Prag

    Slavia Prag takımından Yira Sor şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Slavia Prag

    Slavia Prag, Ondrej Kolar ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    David Jurasek, taç çizgisine yakın bir noktada Erdoğan Yeşilyurt tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Charilaos Charisis faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Slavia Prag

    Slavia Prag, Christ Tiehi ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Slavia Prag Demir Grup Sivasspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Slavia Prag Slavia Prag
0 0 %
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
4
1
Kurtarış
0
0
Korner
5
0
Faul
3
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Slavia Prag Demir Grup Sivasspor Maç Kadroları

Slavia Prag Slavia Prag İlk 11

Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Slavia Prag Slavia Prag Yedekler

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

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