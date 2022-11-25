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Hollanda - Ekvador Canlı Maç Anlatımı
Hakem Mustapha Ghorbal yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Pervis Estupinan için kaldırdı.
Ekvador takımından Pervis Estupinan sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ekvador, Pervis Estupinan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ekvador takımında Moises Caicedo faul yapıyor.
Enner Valencia, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Andries Noppert kurtarıyor.
Hollanda takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jurrien Timber.
Hollanda, Cody Gakpo ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cody Gakpo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Daley Blind ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hollanda takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Virgil Van Dijk geçiyor.
Ekvador takımında Michael Estrada faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Virgil Van Dijk.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gonzalo Plata ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ekvador, Gonzalo Plata ile köşe vuruşu kullanıyor.
Angelo Preciado ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ekvador takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Pervis Estupinan.
Hollanda takımında Jurrien Timber faul yapıyor.
Gonzalo Plata ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ekvador takımından Pervis Estupinan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ekvador takımı Moises Caicedo ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Moises Caicedo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Gonzalo Plata ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ekvador takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Piero Hincapie.
Pervis Estupinan, Denzel Dumfries tarafından faulle durduruluyor.
Ekvador, Moises Caicedo ile serbest vuruş kullanacak.
Hollanda takımında Teun Koopmeiners faul yapıyor.
Ekvador takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Pervis Estupinan.
Pervis Estupinan, Denzel Dumfries tarafından faule maruz kalıyor.
Denzel Dumfries, orta saha çizgisine yakın bir noktada Michael Estrada tarafından faule maruz kalıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Hollanda adına Denzel Dumfries kullanacak.
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Ekvador adına Piero Hincapie kullanacak.
Jackson Porozo, orta yuvarlakta Steven Bergwijn tarafından faule maruz kalıyor.
Enner Valencia ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Ekvador takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jhegson Mendez geçiyor.
Hollanda takımında Jurrien Timber faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Enner Valencia.
Ekvador takımından Jhegson Mendez sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Piero Hincapie ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GOL! Cody Gakpo Hollanda takımını öne geçiren golü atıyor.
Davy Klaassen, gol pasını veren isim.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.