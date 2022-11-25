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Stadyum Khalifa Stadium Hakem Mustapha Ghorbal Maç Saati 25 Kasım 19:00
36'
1 0
Hollanda
Hollanda
Ekvador
Ekvador
Cody Gakpo 6'

Canlı Maç Anlatımı Hollanda - Ekvador Canlı Maç Anlatımı

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    33'
    Ofsayt | Ekvador

    Hakem Mustapha Ghorbal yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Pervis Estupinan için kaldırdı.

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    33'
    İsabetsiz Orta | Ekvador

    Ekvador takımından Pervis Estupinan sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    33'
    Korner | Ekvador

    Ekvador, Pervis Estupinan ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    33'
    Faul | Ekvador

    Ekvador takımında Moises Caicedo faul yapıyor.

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    32'
    İsabetli Şut | Ekvador

    Enner Valencia, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Andries Noppert kurtarıyor.

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    32'
    Frikik | Hollanda

    Hollanda takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jurrien Timber.

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    31'
    Korner | Hollanda

    Hollanda, Cody Gakpo ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Hollanda

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cody Gakpo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Hollanda

    Daley Blind ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    29'
    Frikik | Hollanda

    Hollanda takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Virgil Van Dijk geçiyor.

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    29'
    Faul | Ekvador

    Ekvador takımında Michael Estrada faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Virgil Van Dijk.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Ekvador

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gonzalo Plata ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Korner | Ekvador

    Ekvador, Gonzalo Plata ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Ekvador

    Angelo Preciado ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | Ekvador

    Ekvador takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Pervis Estupinan.

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    26'
    Faul | Hollanda

    Hollanda takımında Jurrien Timber faul yapıyor.

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    25'
    İsabetsiz Orta | Ekvador

    Gonzalo Plata ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    25'
    İsabetsiz Orta | Ekvador

    Ekvador takımından Pervis Estupinan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    24'
    Engellenen Şut | Ekvador

    Ekvador takımı Moises Caicedo ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Moises Caicedo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    24'
    İsabetsiz Orta | Ekvador

    Gonzalo Plata ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Ekvador

    Ekvador takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Piero Hincapie.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Hollanda

    Pervis Estupinan, Denzel Dumfries tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Ekvador

    Ekvador, Moises Caicedo ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Hollanda

    Hollanda takımında Teun Koopmeiners faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Ekvador

    Ekvador takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Pervis Estupinan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Hollanda

    Pervis Estupinan, Denzel Dumfries tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Ekvador

    Denzel Dumfries, orta saha çizgisine yakın bir noktada Michael Estrada tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Hollanda

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Hollanda adına Denzel Dumfries kullanacak.

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    13'
    Frikik | Ekvador

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Ekvador adına Piero Hincapie kullanacak.

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    13'
    Faul | Hollanda

    Jackson Porozo, orta yuvarlakta Steven Bergwijn tarafından faule maruz kalıyor.

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    11'
    Engellenen Şut | Ekvador

    Enner Valencia ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Ekvador

    Ekvador takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jhegson Mendez geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Hollanda

    Hollanda takımında Jurrien Timber faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Enner Valencia.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Ekvador

    Ekvador takımından Jhegson Mendez sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Ekvador

    Piero Hincapie ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Gooolll | Hollanda

    GOL! Cody Gakpo Hollanda takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Asist | Hollanda

    Davy Klaassen, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Hollanda Ekvador Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Hollanda Hollanda
0 0 %
Ekvador Ekvador
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
1
0
Korner
1
2
Faul
6
3
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Hollanda Ekvador Maç Kadroları

Hollanda Hollanda İlk 11

Teknik Direktör: Louis Van Gaal

Ekvador Ekvador İlk 11

Teknik Direktör: Gustavo Alfaro

Hollanda Hollanda Yedekler

Ekvador Ekvador Yedekler

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